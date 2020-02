So kochen wir jetzt: inspirierende Kochbücher für gesunde Küche

Wenn der Hunger kommt, greifen wir im stressigen Alltag schnell zu dem, was verfügbar ist: zum belegten Brötchen vom Bäcker, zum Schokoriegel oder zu Fastfood. Jaja, dass das nicht gesund ist, wissen wir ja auch. Wie man es besser machen kann, zeigt Ernährungscoach und Podcasterin Sarah Tschernigow in ihrem neuen Kochbuch mit den besten Rezepten für Frühstück, Snacks, Hauptgerichte, gesundes Naschen und Drinks. In maximal 20 Minuten und mit maximal 4 Hauptzutaten lassen sich so die besten und gesündesten Mahlzeiten für zu Hause und unterwegs zubereiten.