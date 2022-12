We try before you buy

Da draußen wimmelt es von spannenden Neuheiten. Doch für welche lohnt es sich wirklich, Kohle auf den Kopf zu hauen? Unsere Redaktion checkt jeden Monat fünf Produkte auf Herz, Nieren und Spaßfaktor. Dieses Mal haben wir unter anderem einen Spray Mob, Olivenöl und eine Heizdecke getestet.

Fruchtiges für Faule

Susanne liebt die fruchtige Olivenöl-Orangen-Komposition für Salate. © PR

Produkt: Bio Planète O'range Olivenöl & Orange 250ml

Preis: ca. 6 Euro

Anwendung: Das O'range Olivenöl & Orange eignet sich zum Verfeinern von Scampi, Garnelen und Fischgerichten, von Orangen-Mozzarella-Carpaccio oder für die Zubereitung von Salaten wie Chicorée mit Orangenfilets.

Ergebnis: Wenn ich etwas verabscheue, dann sind es die Fertig-Salatdressings aus der Flasche. O'range Olivenöl & Orange ist ähnlich zeitsparend, schmeckt aber super. Für die exquisite Olivenöl-Komposition werden Oliven aus den Gebirgsregionen im Nordosten Tunesiens geerntet und zusammen mit unbehandelten Orangen gepresst. Das Öl bekommt dadurch eine fruchtig-frische Note, die meine Salate im Handumdrehen zu einer feinen Winterspezialität machen. Seit ich das Orangen-Öl im Haus habe, mache ich ganz schnell meine Blattsalate damit an. Nur noch Meersalz, Pfeffer und vielleicht noch ein paar Walnüsse dazu – schwups, fertig! Ich liebe den Geschmack sonniger Orangen im Winter.

Zeit, sich vom Eimer zu verabschieden

Bei Community-Managerin Anke blitzt und blinkt es jetzt. © PR

Produkt: Bona Spray Mop

Preis: ca. 45 Euro

Anwendung: Auspacken, 4 Teile ineinanderstecken, Kartusche fixieren, Reinigungspad drankletten – spritzen und putzen!

Achtung: Die Rohrteile sind gegen eventuellen Falscheinbau gesichert, das Wischteil hatte ich zuerst falsch montiert.

Ergebnis Kein lästiges Eimerschleppen, kein Nachwischen und trotzdem streifenfreie, saubere Böden, ein angenehmer Duft – und ein entspannter Rücken. Die Reinigungslösung ist, laut Hersteller, reizarm und ungefährlich für Tiere. Das Material des Mops fühlt sich stabil und wertig an. Beim Zusammenstecken bis zum Erfolg anzeigenden Klick musste ich allerdings mutig sein, das braucht nämlich wesentlich mehr Kraft als ich es von anderen Produkten gewöhnt war. Apropos gewöhnt: Ich war etwas skeptisch, ob die Klettverbindung vom Pad halten würde – das tut sie tatsächlich besser als die Schlaufenverbindungen, die ich bislang kannte.Der Stiel ist nicht längenverstellbar, durch den variablen Putzwinkel ist das aber kein Problem für alle meine Haushaltsmitglieder zwischen 1,70m und 1,96m. Die Herausforderung, in unserem Haushalt mit Hundehaarproblematik und aktuellem Schietwetter, die Holzböden zu reinigen, hat der Mop 1a gemeistert. Dank der weichen Gummiecken und der Beweglichkeit des Wischblatts wurden auch die Ecken super sauber. Einziger Wehrmutstropfen: Die Einzelteile werden in China produziert.

In meinen Koffer packe ich…

Mareike hat die Travel Yoga Matte von LUVIYO getestet. © Luviyo

Produkt: Travel Yogamatte von LUVIYO

Preis: zwischen 40 und 85 Euro

Anwendung: LUVIYO bietet Yogamatten speziell für Reisen an. Zusammenfalten, einpacken, entfalten, am Strand üben.

Ergebnis: Ich teste die Matte leider nicht am Strand, sondern in meinem Zuhause, weil gerade keine Urlaubszeit ist – aber zum Transport kann ich schonmal sagen: buchstäblich erleichternd. Der Weg vom Verlag nachhause ist auch auf dem Fahrrad kein Problem, da sich die Matte einfach zusammenfalten lässt und deutlich leichter als meine normale ist. Zuhause wird gleich ausgepackt. Am Anfang sieht man noch die Knickfalten, während es Übens lösen sie sich aber schnell auf und die Matte ist wieder glatt. Zuerst dachte ich: Hui, die ist aber hart. Natürlich ist eine Reisematte nicht so dick und damit nicht so weich wie andere es vielleicht gewohnt sind. Ich persönlich mag ohnehin lieber härtere Matten, das ist eine Yoga-Typ-Frage. Für mich das wichtigste: die Matte rutscht nicht – weder auf dem Boden, noch unter meinen Füßen. Ich kann mich sicher in den herabschauenden Hund schwingen und dort verweilen.

Fazit: Die Zuhause-Yogamatte wird die LUVIYO nicht ersetzen, aber das muss sie ja auch gar nicht. Für unterwegs erfüllt sie aber voll und ganz seinen Zweck und lässt sich platzsparend im Koffer mitnehmen – juhu!

Wie eine Umarmung vom Weihnachtsmann

Weihnachtsliebhaber Christian findet seine Weihnachtsmannrote Heizdecke richtig kuschelig und warm. © PR

Produkt: Bedsure Heizdecke

Preis: ca. 93,99 Euro

Anwendung: Wenn die Heizung möglichst wenig Power haben darf, weil man aktuell das Geld genauso gut direkt anzünden und sich damit wärmen könnte, greifen viele auf Alternativen zurück. Eine mögliche: Eine elektrische Heizdecke, die ein bisschen so aussieht wie der Mantel vom Weihnachtsmann (aber auch in anderen Farben erworben werden kann). Es gibt sie in verschiedenen Größen, für den Test entschied ich mich für 200 x 180 cm. Teil des Pakets ist nebst Decke ein langes Kabel mit Fernbedienung, bei der man zwischen sechs Wärmestufen wählen kann.

Ergebnis: Ich fühle mich, als würde der Weihnachtsmann mit mir kuscheln! Wohlig warm ist die Decke bereits ohne Anschluss an den Strom – bei dem sich der Verbrauch mit 117 Watt übrigens in Grenzen hält. Steckt man das gute Teil aber an, wird mir schon bei Stufe 3 von 6 richtig gemütlich warm. Sicherlich kann man sich über die Farbe streiten, aber wer kein Weihnachtsmannrot mag, der:die kann ja noch auf andere Varianten zugreifen. In jedem Fall ist es ein super Geschenk für die kalten Monate – für andere oder einfach mal für eine:n selbst!

Glühen ohne Schwips

Nüchtern betrachtet: Redakteurin Julia schmeckt der Punsch besser als Glühwein. © PR

Produkt: Glühfranz Granatapfel-Punsch (BIO, Alkoholfrei) von Schorlefranz

Preis: 6 Euro

Anwendung: Deckel aufschrauben, in einen Topf geben, erhitzen und entweder für unterwegs in eine Thermoskanne füllen oder einfach im Warmen mit Blick ins Kalte genießen. Sowohl für Eltern als auch Kindern geeignet.

Ergebnis: Ich muss gestehen, ich war skeptisch, weil ich keine allzu große Freundin von Glühwein bin. Ist mir zu klebrig, zu süß, er hat nie die richtige Temperatur, dafür hat man aber direkt einen sitzen. Der Glühfranz Granatapfelpunsch hat mich in all diesen Punkten überrascht. Es ist nicht zu süß, schmeckt in allen Temperaturstufen und vor allem ist man auch nach einer Flasche noch bei klarem Verstand. Von meinen Kindern gibt es auch volle Punktzahl für den Geschmack. Und das obwohl ich dachte, Granatapfel sei nicht so unser Ding. Wirklich lecker und gibts hier jetzt öfter.