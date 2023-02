We try before you buy

We try before you buy Unsere Redaktion testet 5 Lifestyle-Produkte

Da draußen wimmelt es von spannenden Neuheiten. Doch für welche lohnt es sich wirklich, Kohle auf den Kopf zu hauen? Unsere Redaktion checkt jeden Monat fünf Produkte auf Tauglichkeit: Dieses Mal haben wir unter anderem eine Energy Balls, einen Likör und einen Wassersprudler getestet.

Diese Drops werden nicht gelutscht …

Redakteurin Laura wertet ihr Leitungswasser mit diesen Dropz auf. © PR

Produkt: "Dropz" sind Drops, die in Leitungswasser aufgelöst werden und natürlichen, leckeren Fruchtgeschmack bringen.

Preis: 44,90 Euro (drei verschiedene Dropz-Sorten inklusive Flasche)

Anwendung: Dropz-Tüte aufreißen und eine Tablette in 0,5 Liter Wasser werfen. Kurz warten bis sie sich aufgelöst hat, dann genießen.

Fazit: Suuuper lecker! Ich bin wirklich überrascht. Normalerweise trinke ich über den Tag Wasser, Kaffee oder Tee. Dass diese kleinen Drops mein langweiliges Leitungswasser sooo aufpimpen könnten, hätte ich nicht gedacht. Und das ohne Kalorien, ohne Zucker und ohne Süßungsmittel! Ich durfte mehrere Sorten testen und alle schmecken natürlich und nicht zu süß, sondern erfrischend. Eine großartige Alternative zu klassischen Softdrinks. Und auch die Flasche, die in unterschiedlichen Farben erhältlich ist, sieht nicht nur hübsch aus, sondern erweist sich als praktisch: denn unten ist ein Aufbewahrungsfach, in das ich meine Dropz-to-go füllen kann. Zudem hält sie mein Getränk 24 Stunden kalt (oder warm). Gut für den Körper und die Umwelt.

Schön sprudelig

Endlich einer, der tut was er soll und gut aussieht, findet Redakteurin Julia. © PR

Produkt: Aarke Carbonator Pro

Preis: 299 Euro

Anwendung: Leitungswasser in die dazugehörige Flasche füllen, in den Carbonator Pro stellen, schließen und lossprudeln.

Fazit: Ich liebe ihn! Wirklich. Vorher hatte ich einen anderen Sprudler in meiner Küche stehen. Der war nicht nur viel weniger schön, sondern klemmte ständig und es war teilweise ein wahrer Kampf, mein Wasser zu sprudeln. Mit dem Aarke Carbonator Pro passiert das nicht. Der Schließmechanismus ist leichtgängig und easy bedienbar. Einfach runterdücken, einrasten lassen und zum Öffnen den Hebel kurz runterdrücken. Auch das Design finde ich sehr wertig und total ansprechend. Ich habe ihn in matt schwarz getestet und mag den etwas gröber wirkenden Idustrial-Charme sehr. Außerdem ist er pflegeleicht und super sauber zu halten. Kann man nicht anders sagen: er sieht einfach top aus und tut zuverlässig, was er soll. Die Form und das Design der Flaschen gefällt mir auch sehr. Absolute Empfehlung.

Wohlige Wärme für verspannte Körperteile

Zum Schlafen sind diese Wärmepflaster perfekt, findet Redakteurin Lena. © PR

Produkt: Vitalis Wärmeumschlag, 4 Stück

Preis: 3,99 Euro

Anwendung: Auf Gelenk- oder Muskelschmerzen kleben und die Wärme wirken lassen.

Fazit: Ich war überrascht, dass die Wärmepflaster so gut am Körper haften. In meinem Fall war es am Nacken. Ich habe das Pflaster irgendwann nicht mehr gemerkt und die Wärme hielt wirklich sehr lange an, laut Verpackung bis zu zwölf Stunden. Es hilft definitiv bei verspannten Stellen und ist beispielsweise über Nacht eine tolle Sache, da es nicht wie ein Wärmekissen andauernd von der betroffenen Stelle rutscht – und man so direkt entspannter aufwacht. Die Wärme war angenehm und meiner Meinung nach nicht zu heiß. Bei härteren Verspannungen helfen meiner Einschätzung nach allerdings Wärmecremes, die teils wirklich unangenehm brennen, besser – oder bestimmte Übungen, beispielsweise bei Nacken- oder Rückenschmerzen.

Energie-Level: 100

Friederike liebt Energy Balls – können die Neuheiten von mymuesli sie überzeugen? © Ilja Gauß / PR

Produkt: Nut Butter Balls "Strawberry Cashew" von mymuesli

Preis: 7x3 Stück kosten etwa 20 Euro

Anwendung: Aufreißen, reinbeißen, genießen ... Eigentlich ziemlich selbsterklärend, oder?!

Fazit: Die Nut Butter Balls von mymuesli enthalten Bio-Zutaten wie süße Datteln, Cashewkerne, Erdbeeren und glutenfreies Hafermehl. Ich habe schon einige Energy Balls getestet und diese hier unterscheiden sich definitiv von der Konsistenz. Sie sind relativ weich, fast schon cremig – das muss man natürlich mögen. Ich mag's auf jeden Fall! Dadurch sind sie nämlich alles andere als trocken. Wer also auf saftige Snacks steht, wird sie mögen. Die Kombi aus Erdbeeren und Cashewkernen gefällt mir echt gut, das verleiht den Nut Butter Balls einen frischen Geschmack.

Eisbonbon für Erwachsene

Wer den Geschmack von Eisbonbons mag, wird den Drip Likör lieben. © PR

Produkt: Drip Eisbonbon Likör

Preis: 700ml 16% vol. für 19,99 Euro

Anwendung: Direkt aus der Flasche trinken wäre grotesk, dennoch völlig verständlich.

Fazit: Der Likör schmeckt einfach unglaublich lecker und ist für mich und meine Freundinnen der perfekte Shot! Nicht so stark wie die üblichen Verdächtigen, schlechter Magen oder Kopfschmerzen am nächsten Tag sind auch exkludiert (außer man übertreibt es vollkommen, wozu ich keine Erfahrungswerte habe). Es ist auch eine ganz neue Geschmacksrichtung, die im Likör-Bereich bisher wirklich gefehlt hat. Der Drip Likör hat sich einen festen Platz in meinem Spirituosen-Regal gesichert.