We try before you buy

We try before you buy Unsere Redaktion testet 5 Lifestyle-Produkte

Da draußen wimmelt es von spannenden Neuheiten. Doch für welche lohnt es sich wirklich, Kohle auf den Kopf zu hauen? Unsere Redaktion checkt jeden Monat fünf Produkte auf Tauglichkeit: Dieses Mal haben wir unter anderem eine Teekanne, einen Saugroboter und Würzpasten getestet.

Tee-Liebe – lose oder im Beutel

Für Redakteurin Lena sind leckere Tees aus dieser Kanne nicht mehr wegzudenken. © PR

Produkt: 1,5-Liter-Teekanne aus Glas von Doli Bottles

Preis: 37,90 Euro

Anwendung: Leckeren losen Tee direkt in der Kanne aufgießen oder ein paar Beutelchen. Die Kanne hat ein Fassungsvermögen von 1,5 Litern – und kann auch für leckere Wasserkreationen genutzt werden.

Ergebnis: Die Spirale im Ausguss und das feinmaschige Edelstahlsieb der Teekanne halten lose Teesorten hervorragend dort, wo sie hingehören: fern vom Rest der Flüssigkeit. Das Sieb ist außerdem einfach zu entfernen und spülmaschinengeeignet. So auch der Rest der Teekanne aus handgefertigtem und feuerfestem Borosilikatglas. Ein absolutes Plus für mich! Sie scheint außerdem trotz ihres Aussehens bisher recht robust, und der ergonomische Griff bleibt bei heißem Inhalt kühl.

Ich bin ein großer Fan dieser vielseitigen Kanne und nutze sie täglich für die unterschiedlichsten Trinkkreationen. Anstelle von losem Tee können einige Ingwer- und Zitronenscheiben ins Sieb gegeben werden, um es als Infuser zu benutzen. Und im Sommer freue ich mich schon auf leckeres Wasser mit fruchtigem Obstgeschmack.

Schnell gekocht

Wenns mal schnell gehen muss, greift Anke auf die Würzpasten von Ankerkraut zurück. © PR

Produkt: EASY PEASY Würzpasten von Ankerkraut (Chili, Bolo, Gulasch und Curry)

Preis: 6,99 bis 7,99 Euro

Anwendung: Frische Zutaten schnippeln und anbraten, Kokosmilch, passierte Tomaten oder Rotwein dazu geben, Paste dazu rühren, fünf Minuten köcheln lassen – fertig.

Ergebnis: Ich koche gern und habe auch ein gut ausgestattetes Gewürzregal, aber manchmal muss es schnell gehen. Zum Beispiel, wenn nach einem Arbeitstag abends Freundinnen-Treff angesagt ist. Das grüne Thai-Curry ist dann genau das richtige – nach 20 Minuten ist alles fertig. Duftet verführerisch, sieht gut aus – und schmeckt allen. Auch großartig: das Gulasch auf der Hütte. Was mir auch richtig gut schmeckt: Alle sechs Pasten enthalten ausschließlich natürliche Inhaltsstoffe und keine künstlichen Aromen, Geschmacksverstärker oder sonstigen Zusatzstoffe. Die Pasten sind vegan, jedoch nicht glutenfrei. Fazit: Die EASY-PEASY-Würzpasten von Ankerkraut sind lecker, sparen viel Zeit und sind auch für Menschen mit wenig Erfahrung super gut geeignet, um lecker zu kochen.

Wenn der kleine Hunger kommt

Ab jetzt immer immer auf Vorrat: Redakteurin Julia hat einen neuen Lieblingssnack. © PR

Produkt: Bio Flapjack Erdnuss Schokolade von KORO

Preis: 1,25 Euro

Anwendung: Aufreißen und schmecken lassen.

Wirkung: Ich habe gar nicht so viel erwartet, als ich mir den kleinen Riegel gekauft habe, und war umso mehr überrascht, wie lecker der ist. Crunchy Erdnüsse und Schokoladenstückchen sind in Kombi einfach unschlagbar. Aber auch Konsistenz und Süße überzeugen auf ganzer Linie. Nach dem Sport oder einfach als kleiner Snack – der vegane, saftig-softe Müsliriegel auf Haferbasis hat es mir angetan. Alle Zutaten stammen übrigens aus biologischer Landwirtschaft. Ich habe mir jedenfalls einen kleinen Vorrat angelegt. Meinen Kindern schmeckt der Riegel nämlich auch.

Große (Saug-)Stärke, so manche Schwäche

Der MEDION SW X50 hat einige Stärken – ist aber nicht durchweg grandios. © PR

Produkt: MEDION SW X50

Preis: 449,95 Euro

Anwendung: Der Haussaugroboter lässt sich mit einer App einrichten – und steuern. Der Zusammenbau ist denkbar einfach, ebenso die Einrichtung der App, wobei die Bedienungsanleitung in diesem Punkt nicht mehr aktuell ist und man sich stringent an die Anweisungen auf dem Handy halten sollte.

Ergebnis: Auf der einen Seite ist der MEDION SW X50 schon ein praktisches Gerät. Beim ersten "Abfahren" scannt der Roboter die gesamte Wohnung, über die App lassen sich dann für zukünftige Staubsaugaktionen gezielt Räume anpeilen. Sogar eine Wischfunktion hat er, bei der man allerdings vorsichtig sein sollte, wenn sich in manchen Räumen Teppiche befinden. Weniger praktisch ist, dass der Roboter wie so ziemlich alle Haussaugroboter nicht in die Ecken kommt. Für eine ca. 80 Quadratmeter große Wohnung braucht er obendrein mindestens vier Stunden und zwei komplette Ladungen – aber für die wenigsten ist so ein Teil wohl ein Gerät für Momente, in denen es "mal schnell gehen" muss. Fazit: Schon ein nettes Ding, aber für so viel Geld sind Haussaugroboter vielleicht einfach noch nicht weit genug.

Der Koffein-Kick für müde Augen

Was Gutes für die Augen. © Ilja Gaus / PR

Produkt: Q+A Koffein-Augenserum, 15 ml

Preis: ca. 7,79 Euro

Anwendung: Augencreme auftragen und einwirken lassen.

Ergebnis: Das Augenserum von Q+A verspricht eine belebende und feuchtigkeitsspendende Pflege für die Augen, die mehr Elastizität verleiht und die Haut strafft. Das probiere ich glatt mal aus. Da ich eine sehr empfindliche Haut besitze, bin ich erst mal skeptisch. Alle bisher verwendeten Cremes und Tinkturen für den Augenbereich führten bei mir zu Brennen, Tränen oder Rötungen. Das Auftragen geht schon mal kinderleicht, da das Serum mit einem praktischen Roll-on ausgestattet ist. Und siehe da: Meine Augen tränen nicht. Was schon mal ein großer Pluspunkt ist. Die Augenpflege ist vegan und riecht quasi nach nichts. Das spricht mich auch sehr an. Der kühlende und pflegende Effekt ist gegeben. Von einer Straffung und mehr Elastizität der Haut rund um die Augen habe ich bisher noch nicht so viel gemerkt. Auch eine Aufhellung kann ich bisher noch nicht wirklich erkennen. Mein Fazit ist: Das Versprechen von Kühlung und Pflege hält das Serum allemal, besonders wenn man das Tübchen im Kühlschrank lagert.