We try before you buy

We try before you buy Unsere Redaktion testet 6 Lifestyle-Produkte

Da draußen wimmelt es von spannenden Neuheiten. Doch für welche lohnt es sich wirklich, Kohle auf den Kopf zu hauen? Unsere Redaktion checkt jeden Monat Produkte auf Tauglichkeit: Dieses Mal haben wir unter anderem einen Föhn, eine Pfanne und eine Ausstellung begutachtet.

Frisch Geföhnt

Trocknet die Haare nicht aus, ist aber eine Investition. Redakteurin Julia hat den Zuvi Halo Haartrockner getestet. © PR

Produkt: Zuvi Halo Föhn

Preis: 399 €

Anwendung: Haare waschen, Föhn an den Strom anschließen und energiesparend los föhnen.

Fazit: Der Zuvi Halo sieht super schick aus, ist wertig verarbeitet und liefert tolle Ergebnisse. Ich selbst habe Locken, die von Natur aus eher trocken sind. Da der Zuvi Haartrockner durch die naturinspirierte LightCare™-Technologie das Wasser mit kühler & angenehmer Temperatur direkt auf der Haaroberfläche trocknet, schont er die Haare beim Föhnen spürbar und trocknet sie im Inneren nicht aus. Was mich – neben dem wirklich schönen Licht – auch überzeugt: Der Zuvi Halo verbraucht laut Hersteller rund 40 Prozent weniger Energie als herkömmliche Haartrockner. Mit einem Preis von rund 400 Euro ist er allerdings ein ganz schön teure Investition.

Absolut putzig

Kollegin Lena findet, dass süße und praktische Dinge wie diese nicht nur Kindern vorbehalten sein sollten. © PR

Produkt: Navaris LED Nachtlicht

Preis: 21,69 Euro

Anwendung: Aufladen, anschalten und angenehmes Licht genießen, das abends nicht unnötig wachhält.

Fazit: Das Nachtlicht sorgt für eine schöne Atmosphäre, und wenn man es aus der absoluten Dunkelheit anschaltet, wirkt es nicht so unfassbar grell wie viele normale Nachtlichter. Man kann die jeweiligen Farben (unter anderem rot, grün, blau oder gelb) aber auch weiter herunter- oder hochregeln, wenn es einem zu viel oder zu wenig ist. Zusätzlich gibt es eine Farbwechselfunktion. Zum Lesen ist das Licht nicht so gut geeignet, stattdessen eher zum Abschalten und Ausruhen. Mir gefällt es nicht nur sehr gut, weil es unfassbar süß ist. Wenn ich nachts doch Mal aufstehe, reißt es mich auch nicht aus meiner Müdigkeit und erschwert daher nicht das erneute Einschlafen.

Überraschend - schafft einen neuen Blick auf gezeigte Kunst

Auf der Suche nach einem Ausstellungstip? Community-Managerin Katrin hat was spannendes getestet. © PR

Produkt: Ausstellung im MK&G Hamburg: The F*word - Guerrilla Girls und feministisches Grafikdesign (17.2.2023 – 17.9.2023)

Preis: 14 Euro

Anwendung: Hingehen, anschauen, staunen.

Fazit: Ich bin ohne große Vorbereitung zur Ausstellungseröffnung gegangen. Mir war bewusst, dass Frauen von jeher als beliebtes Bildmotiv dienen. Über die andere Seite der Medaille, dass nur wenige weibliche Positionen in Museen, Galerien und Kunstinstitutionen ausgestellt werden, hatte ich noch nicht so intensiv nachgedacht. Zumindest vor der Ausstellung. Denn genau auf dieses Missverhältnis macht die Aktivist:innengruppe Guerrilla Girls aus den USA seit über 30 Jahren aufmerksam, früher durch Plakataktionen, heute vermehrt durch Arbeiten direkt für und in Museen. Die in der Ausstellung gezeigten Plakate gegen Sexismus, Rassismus, Diskrimierung sowie Machtmissbrauch und Korruption im Kunstbetrieb sind bunt, humorvoll, klären auf und klagen an. Für das MK&G hat die Gruppe eine eigene Arbeit erstellt, für die die Sammlung des Museums über Monate kritisch evaluiert wurde. Die Ergebnisse werden kreativ präsentiert und haben es wirklich in sich. Kurzer Spoiler: Nur 1,5 Prozent der 400.000 grafischen Arbeiten des Museums konnten Frauen zugeordnet werden. Ich denke, wie bei vielen Entwicklungen, ist das Bewusstsein der erste Schritt für eine Veränderung. Und diese ist dringend nötig, aber schaut selbst.

Heißes Teil!

Redakteurin Hannah testet die "All Steel"-Pfanne von Fiskars. © PR

Produkt: All Street Bratpfanne von Fiskars

Preis: ab 90 Euro

Anwendung: Ab auf den Herd und los geht's!

Fazit: Von der Optik, über die Handhabung bis hin zum Ergebnis: Die Bratpfanne von Fiskars begeistert auf ganzer Linie. Das hochwertige Design aus recyceltem Stahl lässt nicht nur jede noch so kleine Küche nach edler Profiküche aussehen, sie hat auch noch einen 92 % niedrigeren CO₂-Fußabdruck als der Branchendurchschnitt. Als Kochanfängerin war ich bisher in nur genau einer Sache talentiert: Meine Gerichte anbrennen zu lassen! Erst ist die Pfanne nicht heiß genug, dann ist sie zu heiß. Was für ein Stress! Bei der Pfanne von Fiskars sieht das ganz anders aus. Die Pfanne erhitzt schnell und vermeidet dank exklusiver Antihaftbeschichtung lästiges Anbrennen. Meine Begeisterung wurde nach dem eigentlichen Kochen sogar noch größer: Nerviges Handspülen mit fiesem Kratzen, um angebrannte Überreste zu entfernen, fällt hier nämlich komplett weg. Fix abspülen, abtrocken, Essen genießen!

Ist Tempeh der neue Tofu?

Ist Tempeh toller als Tofu? Das findet Kollegin Susanne für uns heraus. © Ilja Gauss/PR

Produkt: Tempeh Sorte Curry von Better Nature

Preis: 3,29 Euro für die 180 g Packung

Anwendung: Die Tempeh Stücke in Pfanne, Ofen oder Kochtopf zubereiten und genießen.

Fazit: Ich habe mich an den Tempeh, Geschmack Curry gewagt. Nach der Zubereitung eines Reisgerichtes mit Kichererbsen und ganz viel intensiven Gewürzen, habe ich die Tempeh Stücke kurz in der Pfanne erhitzt und dann direkt in das Gericht gegeben. Vom Geschmack her hat mir der Tempeh, der aus fermentierten Sojabohnen besteht, gut gefallen. Allerdings bin ich kein Fan der Konsistenz, da es mir tatsächlich zu trocken ist. Da würde ich doch eher einen stinknormalen Tofu bevorzugen. Das kann man natürlich mit viel Sauce ausgleichen, aber wenn der Tempeh auf dem Teller überwiegt, ist es mir persönlich doch etwas zu fad. Wer also eine Suppe oder ein Curry aufpeppen möchte und es knusprig mag, ist mit dem Tempeh bestens beraten.