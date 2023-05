Ein Schwips kann ja mal ganz nett sein, so richtige Benefits hat er allerdings nicht, weder für unser mentales Wohlbefinden noch unseren Körper. Kann man leider nicht schön reden, dass Alkohol nun mal am Ende giftig ist. Gar nicht toxisch, sondern richtig healthy sind Wellnesscocktails. Denn die kommen ganz ohne Alkohol, dafür aber mit jeder Menge gesunden Zutaten daher.

Der Sommer kommt und hat Sonne im Gepäck, da gönnen wir uns gerne mal einen erfrischenden Drink. Gegen einen kleinen Aperol Spritz auf dem Balkon oder im Biergarten hat natürlich niemand etwas einzuwenden, aber der steigt gerade im Sommer auch gerne mal direkt in den Kopf. Außerdem stehen alkoholfreie Drinks dieses Jahr ganz hoch im Kurs, schließlich muss es echt auch nicht immer was mit Alkohol sein. Der tut nämlich leider so gar nichts für uns. Ganz im Gegenteil zu beruhigenden und wohltuenden Wellnesscocktails – ganz ohne Schwips, dafür mit sehr viel Spa to go.