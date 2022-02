Strand, Meeresrauschen, die warme Sonne auf der Haut und einen köstlichen Cocktail in der Hand... Ist das nicht ein Traum? Leider ja, denn da draußen ist es gerade genau das Gegenteil von Sommer satt. Auf Bikini und Co. müssen wir daher hierzulande erst mal verzichten, aber zum Glück nicht auf leckere Cocktails. Die kann man schließlich das ganze Jahr schlürfen. Wer ein wenig Abwechslung von Sex on the Beach und Pina Colada sucht, für den:die haben wir hier genau die richtigen Rezepte parat. Es müssen nämlich nicht immer die Klassiker sein, es darf auch ruhig ein Hauch von Winter über dem Longdrinkglas schweben.

Immer nur Glühwein? Nö!

Er ist DAS Wintergetränk: Glühwein. In den meisten Fällen sehr süß, sehr klebrig, und wenn man es übertreibt, gibt es noch Kopfschmerzen der schlimmsten Sorte gratis dazu. Alternativen müssen her, denn wenn es draußen kalt ist, wollen wir für innere Wärme sorgen. Und genau das tun winterliche Cocktails. Egal ob beim nächsten Mädelsabend, auf der Weihnachtsfeier oder einfach an einem beliebigen Montagabend. Who cares? Hauptsache lecker. Und nicht nur das: Winterliche Cocktails sind dann doch auch eine ganze Spur eleganter als Glühwein.

Winterliche Cocktail-Heroes

Wenn wir winterliche Cocktails mixen wollen, sollen die natürlich auch nach Winter schmecken. Also besinnen wir uns auf Zutaten, die genau das tun: Orangen, Birnen, Apfel, Zimt, Anis, Nelken, Cranberrys und Pflaumen. Was man daraus für tolle Drinks zaubern kann, haben wir einmal zusammengestellt. Also: Freund:innen einladen, Heizpilz aufstellen und Cocktails genießen, solange es noch kalt ist. Schließlich muss diese dunkle Jahreszeit ja auch etwas Gutes haben, und auch wenn es nur ist, dass wir uns schon jetzt unbändig auf den Sommer freuen. Also ran an die Shaker und losgelegt. Die passenden Rezepte haben wir hier schon parat.