Dein Retter am Morgen: ein stylisher, roter Statement-Sweater, richtig hübsche Müsli-Bowls und eine Extraportion knusprige Kellogg’s® Cerealien für den perfekten Start in den Tag.

Wir kennen es alle: Im Bademantel aus der Wohnung ausgesperrt, das neue Top beim Bügeln verbrannt oder zwanzigmal auf die Snooze-Taste gedrückt und 5 Minuten vorm Video-Call erst aufgewacht. Manchmal läuft der Morgen einfach nicht so smooth wie geplant. Kommt dir bekannt vor? Keine Sorge, du bist nicht allein!

Wir machen jetzt Schluss mit Morningstruggles: Denn egal wie holprig oder chaotisch dein Morgen startet, für ein quick und tasty Frühstück mit Kellogg’s® ist immer Zeit! Als verlässlicher Partner in Crunch steht dir Kellogg’s® mit verschiedenen Frühstücks-Klassikern zur Seite und rettet deinen Start in den Tag. Denn was auch immer du machst – Kellogg’s® macht Frühstück! Passend zu deiner Morning-Mood kannst du aus vielen knusprigen Variationen wählen und so für Abwechslung sorgen. Ob goldgelbe Classic Corn Flakes® aus Mais oder herrlich schokoladiger Frühstücksspaß mit den Choco Krispies® Chocos® – das Frühstück mit Kellogg’s® ist nicht nur blitzschnell zubereitet, sondern schmeckt auch noch superlecker.

Kleiner Geheimtipp: Wir lieben die Kellogg’s® Crunchy Nut® – die Knusperflakes mit Erdnüssen machen uns mit ihrem vollnussig, honigsüßen Geschmack einfach gute Laune am Morgen.

Für eine noch bessere Laune sorgt das Kellogg’s® SOS Morning Paket:

• 1 stylisher, roter Statement-Sweater der Marke Hey Soho im Wert von 150 Euro.

• 5 hochwertige Müslibowls der Marke Motel a Miio im Wert von 100 Euro.

• Plus eine Extraportion Kellogg’s® für einen leckeren Start in den Tag

Du willst deine Chance auf das Kellogg’s® SOS Morning Paket erhöhen? Kein Problem. Auf www.wirmachenfruehstueck.de sucht Kellogg’s® gerade die verrückteste Morningstory! Einfach mitmachen, deine lustige Geschichte erzählen und mit etwas Glück, auch dort, eines der beliebten Pakete gewinnen.

Wir drücken die Daumen!

Teilnahmeschluss ist der 14. März 2022

Anbieter: Anbieter: Kellogg Europe Trading Limited, Dublin, Irland

Jetzt mitmachen!