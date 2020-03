"Du da!" Ich finde mich selbst schockierend langweilig

Hallo. Vielleicht kennen wir uns. Haben schon einmal auf einem Fest beieinander gestanden, ein paar Worte gewechselt, wahrscheinlich über das Wetter. Dazu hab ich was zu sagen. Zu warm für die Jahreszeit. Insgesamt zu trocken. Das reicht, damit mein Gegenüber wissend seufzt, aber nicht wegen des Wetters, sondern meinetwegen, und erleichtert feststellt, dass das Glas leer ist: "Ich hol mir mal kurz was Neues, bin gleich zurück."

Ich bin schockierend langweilig

Und dann stehe ich rum. Verlagere mein Gewicht von links nach rechts, blicke in die Runde, weiß ja, dass da niemand zurückkommen wird, stelle mich zu Gruppen, bei denen es unterhaltsam zu sein scheint, versuche, inhaltlich anzuschließen. Schwierig. Ich komme nie rein. Worüber sprechen die? Über Ernährungstrends. (Hey, ich nehme immer die 33, Thaicurry mit Tofu!) Über neue Reiseziele. (Also ich jedes Jahr: St. Peter-Ording!) Selbst zu Frisuren kann ich nichts beitragen. (Außer: Alle sechs Wochen Spitzen schneiden.) Ich finde mich selbst, das muss ich sagen, schockierend langweilig. Deshalb sage ich in solchen Situationen lieber nichts, schaue gespielt erstaunt in mein Glas, huch, schon leer, und gehe mal kurz Nachschub holen.

Neben dem Kühlschrank stehen dann zwei Menschen, von denen ich einen kenne. Der stellt sich mir erst mal vor: "Hallo, ich bin Matthias!" Das weiß ich schon, denn das sagt der damit zum ungefähr achten Mal zu mir, weil er sich einfach nicht an mich erinnert. "Wir kennen uns doch", erwiderte ich anfangs. Oh. Ja. Stimmt. "Wie geht’s denn so, was macht der Job?" Matthias stochert im Trüben. Kann ich ihm nicht verübeln, wahrscheinlich hatten wir bislang nur übers Wetter gesprochen, bevor sein Getränk leer war. Zuletzt habe ich mich ihm einfach immer wieder neu vorgestellt und gemerkt, dass es bei ihm dann ganz leise im Hinterkopf klingelte. War da was? Hm. Nun. Nein, wohl nicht.

Die Welt aufmerksamer erleben

Meine Schwester, die eine aufsehenerregende Erscheinung und auch noch eine begabte Small-Talkerin ist, empfiehlt mir, zu verinnerlichen, an welchen Orten ich mich wohlfühle. Davon könne ich am besten erzählen. Ich denke sofort, oh Gott, von meinem Sofa?! Seit Jahren liegen ich und dieselben Kissen darauf! Und von den Büchern zu berichten, die ich dort lese, deren Titel und Autoren ich, wenn es darauf ankommt, nicht wiedergeben kann, deren Handlungen ich durcheinanderwerfe – das führt ja auch zu nichts. Vielleicht geht es den Menschen mit mir wie mir mit meinen Büchern. Ich möchte aufmerksamer sein. Auch den Menschen gegenüber.

Manchmal übe ich Gesprächskultur an Leuten, die mir zuhören müssen, die sich kein Getränk holen dürfen, solange ich da bin: Verkäufer. "Gibt es das auch in einer anderen Größe?", "Das werde ich mir selbst zum Geburtstag schenken", "So praktisch auf Reisen", "Haben Sie so was selbst zu Hause?", "Womit würden Sie das kombinieren?" ... Was bin ich doch für eine interessierte Person – aber eben keine Person von Interesse! Und was für eine Plaudertasche! Alle Verkäufer spielen mein Spiel mit, und so labere ich mich zur Kasse und trage stolz einen neuen dunkelblauen Blouson nach Hause, wo mir auffällt, dass ich bereits zwei sehr ähnliche besitze.

Tatsächlich hat eine Freundin von mir mal gesagt, als wir draußen auf der Bank vorm Asia-Imbiss saßen, wie wundervoll sie das fände, dass wir immer noch so beisammensäßen wie vor 30 Jahren, immer noch dieselben Themen verhandeln, "und ist das nicht sogar deine Jacke von damals?!" Ich hab genervt nach oben geschaut und gesagt: "Oh, guck mal, da hinten zieht Regen auf." Und dann die 33 bestellt.