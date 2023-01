"Du bist so süß, wenn du wütend bist", geht ja wohl auf mehr als einer Ebene absolut gar nicht. Wir fragen uns, wie süß wir noch wirken, wenn wir unserem Gegenüber den nächstbesten Drink ins Gesicht schütten.

Manchmal können uns Männer (und natürlich auch Menschen anderen Geschlechts) mit bestimmten Aussagen wirklich aufregen. Klar, meistens meinen sie es überhaupt nicht böse oder verstehen gar nicht, was sie mit ihren Aussagen andeuten oder in uns auslösen.

Allerhöchste Zeit also, ihnen ein paar Hinweise auf den Weg zu geben! Auf Reddit haben sich einige Frauen darüber ausgetauscht, welche "lieb gemeinten" Sätze von Männern sie besonders genervt haben. In unserer Klickstrecke haben wir die schlimmsten gesammelt und werden uns einige "Highlights" hier im Text genauer anschauen.

Männersätze, die uns nur aufregen

Grundsätzlich scheint es Menschen zu geben, die meinen, unseren Körper, unsere Kleidung oder unser Verhalten kommentieren zu müssen. Manches Mal kann das ja gerechtfertigt sein, sogar erwünscht, wenn wir von unseren Freund:innen gespiegelt werden.

Wir alle sagen oder tun manchmal Dinge, die andere irritieren oder verletzen – selten machen wir das mit Absicht und es kann Sicherheit geben, Menschen um sich zu wissen, die nur das Beste aus dir herausholen wollen und uns auf solche Verfehlungen ansprechen.

Dann gibt es aber auch diejenigen, die meinen, uns kommentieren oder gar bewerten zu dürfen, vollkommen egal, wie nahe sie uns stehen. Das müssen natürlich nicht zwingend Männer sein, oft genug bekommen wir solche Sprüche auch von anderen Geschlechtern an den Kopf geknallt.

Im "AskWoman"-Thread der Social-News-Plattform Reddit sammelten die befragten Frauen allerdings vorrangig Beispiele von Männersätzen, bei denen wir manches Mal nur mit dem Kopf schütteln könnten und manches andere Mal am liebsten an die Decke gehen würden. Beispiele gefällig?

"Du siehst ohne Make-up besser aus."

Fangen wir mit einem Kommentar an, der sich auf unseren Körper bzw. unser Gesicht bezieht. Zunächst einmal: Warum meinen manche Menschen, solche Dinge bei anderen kommentieren zu dürfen? Nur, weil sich jemand ein bisschen Schminke aufsetzt, ist das doch noch lange kein Freifahrtschein für Kommentare, Bewertungen und Kritik.

Zumal wir das Make-up sicherlich nicht für unser Gegenüber aufgetragen haben, sondern für uns selbst. Make-up stimuliert unseren Tastsinn, unseren Geruchssinn und unseren Sehsinn – wir riechen gut und empfinden uns als attraktiv(er). Niemand braucht also Kommentare von außen über eine Sache, die wir für uns tun.

"Lächle doch mal mehr."

Es ist nicht die Aufgabe einer Frau, den ganzen Tag herumzustehen und zu lächeln. Es ist erst recht nicht die Aufgabe einer Frau, dem Mann Sicherheit zu geben, indem sie über seine (gerne unangebrachten) Witze lacht.

Warum, lieber Mann, lächelst du nicht einfach mehr, wenn es dir offenbar so wichtig ist? Wie oft wurde dir das eigentlich schon von anderen aufgetragen? Geh doch selbst mit gutem Beispiel voran und laufe grinsend durch den Rest deines offenbar sehr fröhlichen Lebens und lass uns andere selbst entscheiden, ob und wann wir lächeln.

"Du siehst gut aus – für dein Alter."

Das ist auf so vielen Ebenen provozierend, dass wir kaum wissen, wo wir eigentlich anfangen sollen. Du siehst auch gut aus – dafür, dass du innerlich so hässlich bist.

"Beruhig dich einfach."

Oh, darauf haben wir nur gewartet: Dass uns ein Mann sagt, wie wir mit unseren Emotionen umgehen sollen. In einem Moment regen wir uns noch über die heuchlerische Gesellschaft auf, ihren Doppelstandard bei den Geschlechtern, den Gender Pay Gap, die unrealistischen Erwartungshaltungen an Mütter, die Tatsache, dass jeden Tag auf der Welt Gewalt an Frauen ausgeübt wird … und dabei brauchten wir einfach nur einen Mann in unserem Leben, der uns sagt: "Beruhig dich einfach."

Was für ein befreiendes Gefühl es doch sein kann, die eigenen Gefühle abgesprochen zu bekommen. Auf einmal ist alles einfacher für alle, vielen Dank, lieber Mann!

Verwendete Quellen: reddit.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov