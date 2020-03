"Unterschätzt Corona nicht" Emotionales Video aus Italien geht um die Welt

Zahlreiche Italiener haben Videobotschaften an ihr eigenes Ich von vor 10 Tagen aufgenommen. Der Zusammenschnitt sollte besonders uns in Deutschland zu denken geben. Denn laut Experten werden wir in 10 Tagen an genau dem Punkt sein, an dem Italien heute ist. Zumindest, wenn wir jetzt nicht konsequent so gut es geht zuhause bleiben...









Es ist noch nicht zu spät, die Kurve flacher zu halten als in Italien. Also lasst uns alle mithelfen, indem wir uns zuhause einmuckeln und stillhalten. Ja, es ist schwer. Aber es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Wenn wir konsequent sind, dann sogar schon sehr bald.

Danke, Italien, für dieses Video!!!