10 Anzeichen, dass dein Leben genau so ist, wie es sein sollte

1. Du kannst gut einschlafen

Guter Schlaf heißt nicht umsonst "Schlaf der Gerechten". Wenn du gut einschlafen kannst, ist das ein Indiz von vielen (aber ein sehr sicheres), dass du in dir ruhst und dein Leben dich nicht überfordert.

2. Du erwartest nicht (mehr), dass dich irgendjemand glücklich macht

Einfach, weil es nicht klappen kann. Für dein Glück bist du selbst verantwortlich und das weißt du. Ein schöner Nebeneffekt dieser Erkenntnis ist das Wissen darum, dass du auch nicht die Verantwortung für das Glück der anderen trägst.

3. Du hast etwas, auf das du dich freust

Ganz im Moment zu leben ist gut und schön, aber eine kleine Freude auf die Zukunft ist wie Zuckerguss auf dem Jetzt. YUMMY!

4. Es gibt einen Menschen, der dich so gut kennt, dass es fast Angst macht

Egal, ob es deine Mutter, dein Partner, eine Freundin oder dein Kind ist: Wenn es einen Menschen gibt, der dir immer sagen können wird, wer du bist: Wovor solltest du dich dann fürchten?

5. Du hast keine Angst vor dem nächsten Montagmorgen

Klar könnte man von Wochenende zu Wochenende leben, aber irgendwie wäre das ganz schön verschwenderisch. Wer auch den Montag gut leiden kann, der hat offenbar auch einen schönen Alltag. Besser ist es, denn der Alltag hat fünf Tage pro Woche, das Wochenende nur zwei.

6. Du bereust keinen Tag in deinem Leben

Nein, wir meinen natürlich nicht, weil jeder Tag toll war. Das wäre gelogen. Aber wenn du dich selbst in genau dieser Version von heute magst, dann kannst du auch die dunklen Tage nicht bereuen. Sie haben dich zu der Person gemacht, die du heute bist. Zum Glück weißt du das, denn Reue kostet viel zu viel Energie.

7. Dir graut es nicht vor deinem Geburtstag

Angst vor dem Älterwerden? Warum solltest du, wenn bisher jedes Alter seine schönen Seiten hatte? Manche nennen es Optimismus. Du nennst es Lebenserfahrung.

8. Du magst den Inhalt deines Kleiderschranks

Ob Größe 36 oder Größe 56... solange du deine Kleidung magst, scheinst du irgendwie auch deinen Körper zu mögen. Die beste Voraussetzung, um sagen zu können: So soll es sein, so kann es bleiben. Schließlich will die Seele ein Zuhause haben, in dem sie sich wohlfühlt.

9. Wenn du einen Durchhänger hast, weißt du, was dich wieder stark macht

Es ist nicht schlimm, mal einen schlechten Moment zu haben, solange man seine eigene Tankstelle kennt. Ob es ein Telefonat mit einer Freundin, ein Wellnesswochenende am Meer, deine Lieblingsserie oder einfach die Chorprobe am Mittwochabend ist, völlig wumpe. Hauptsache, du bist danach wieder ganz du selbst.

10. Du nimmst dir jeden Tag ein paar Minuten nur für dich

Nichts ist so wertvoll wie die Zeit, die man jemandem schenkt. Wenn du dir selbst Zeit schenkst, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass du dich nicht doof findest. Sei froh. Schließlich wirst du dich ganz sicher ein Leben lang nicht los.