Vergiss Neujahresvorsätze. Schau lieber nochmal zurück auf das vergangene Jahr. Daraus lassen sich womöglich die besten Vorsätze ableiten. Deshalb solltest du dir diese zehn Fragen noch vor Jahresende stellen. Linda Berger

Das Jahresende ist eine seltsame Zeit. Irgendwo zwischen Weihnachtsstress, Gemütlichkeit, Familienstreit und Harmonie macht sich die Hoffnung breit, im neuen Jahr würde doch endlich einiges anders werden. Da sind sie wieder, unsere guten, alten Vorsätze. Doch statt uns darauf zu fokussieren, was wir im kommenden Jahr alles anders machen wollen, können wir viel daraus lernen, wenn wir uns einmal die letzten zwölf Monate genauer anschauen und uns diese Fragen stellen:

1. Was hat mich dieses Jahr über mich selbst gelehrt?

2. Wer kam in mein Leben und wie kann ich diese Beziehung wachsen lassen?

3. Was sollte ich endlich an mir selbst akzeptieren und was an anderen Menschen in meinem Leben?

4. Wie bin ich mit unangenehmen Gefühlen umgegangen?

5. Wie kann ich besser mit meinen Gefühlen umgehen?

6. Wie kann ich mich im kommenden Jahr besser um mich selbst kümmern und sorgsamer mit mir umgehen?

7. Welche ungesunden Glaubenssätze sollte ich loslassen?

8. Was kann ich mehr üben? Was sollte ich weniger tun?

9. Welche Grenze kann ich in 2022 (um-)setzen, damit das Jahr für mich friedlicher und ruhiger wird?

10. Was hat mich daran gehindert, meine Ziele zu erreichen und wie vermeide ich das in Zukunft?

Zwischen den Jahren...

...Zettel und Stift schnappen und sich nach den trubeligen Feiertagen etwas Zeit nehmen, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Schließlich lernen wir in der Rückschau am besten, was hätte anders laufen können. Was waren unsere Barrieren und Blockaden? Wo haben wir zu lange Ja gesagt, obwohl ein Nein viel angebrachter gewesen wäre und in welchen Situationen vergessen wir immer wieder, auf uns selbst aufzupassen? Sich die wirklich wichtigen Fragen zu stellen, das ist es, was Veränderung im kommenden Jahr möglich macht und uns wachsen lässt. Nebenbei mit dem Rauchen aufzuhören und mehr Sport zu treiben, ist trotzdem sehr löblich.