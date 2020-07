10 Maßnahmen, die das Leben sofort lustiger machen

Langeweile? Macht ja nix. Selbsthilfe ist die beste Hilfe. So machst du dein Leben in Null Komma Nix zum One-Man-Disneyland. Man lebt schließlich nur einmal. Und da wollen wir bitte verdammt nochmal Spaß haben! von Marie Stadler

1. Dein W-Lan heißt Multibox25493tj73? Gääähhhhn! Benenn es lieber um! Wie wäre es mit "Martin Router King", "Drogenfahndung Überwachungs-Van3", "RanchoRelaxo" oder "PrettyFlyForAWifi"? Bei jedem Einwählen wirst du dich freuen. Und deine Gäste belustigst du auch gleich mit.

2. Egal wie schick dein Outfit ist: Zieh bescheuerte Socken drunter. Auch wenn (im besten Fall) nur du davon weißt: Du fühlst dich sofort viel flippiger.

3. Spiel ein Rollenspiel mit deinem Partner, ohne dass der davon weiß. Stell dir einfach vor, du bist Coco Chanel, Hillary Clinton oder auch die Katzenberger. Nichts macht mehr Spaß als völlig unberechenbar zu sein.

4. Spiel mit Freunden oder Kollegen "Wenn ich du wär"... Das Spiel stammt von Joko und Klaas und kann ein Leben lang gespielt werden. Ist wie "Wahrheit oder Pflicht" ohne Wahrheit und seeeehhhhr lustig (wenn man es mit schambefreiten Menschen spielt).

5. Schreibe einen anonymen Liebesbrief per Hauspost an einen besonders arroganten Kollegen und schau dir am nächsten Tag an, wie er ins Büro / in die Schule / in den Betrieb gockelt

6. Reduzier die Regeln bei dir zuhause um die Hälfte. Hält sich doch eh keiner dran. Und so musst du nicht immer so viel meckern. Das macht das Leben nicht nur für dich lustiger, sondern auch für alle anderen.

7. Nerv die Menschheit mit einer Themenparty. Alle werden dich dafür hassen und dann wird es einen Mordsspaß machen. Wie wäre es mit Venedig 1770? Unaufwendiger sind Spice-Girl- oder Karl-Lagerfeld-Parties.

8. Wenn dein Schatz dich nicht beachtet, nimm einen Blanko-Lottoschein, setz dich damit vor den Fernseher, schau dir die Sendung mit den Lottozahlen an, werde dabei immer nervöser, bis du bei der Zusatzzahl aufspringst und „OH MEIN GOTT!“ brüllst. Und schon ist alle Aufmerksamkeit dein.

9. Falls du Kinder oder Enkel im Alter zwischen 3 und 10 hast: Tausch mal mit ihnen die Rolle. Sehr lustig, denn Kinder nehmen solche Spiele sehr ernst! Und Kind sein ist an sich auch schon sehr witzig!

10. Ändere dein Geburtsdatum bei facebook auf morgen und freu dich über völlig unverdiente Glückwünsche irgendwelcher Leute, die dich eh kaum kennen. Glück kann man schließlich immer gebrauchen! Auch mehrmals im Jahr.