Für ein buntes Kinderzimmer 21 Kinderbücher voller Diversität und Vielfalt

Jungs, die Röcke tragen, Kuchen backen und Meerjungfrauen sind. Mädchen, die Metal hören und Videospiele lieben. Kinder mit Einschränkungen, noch unsicheren Geschlechteridentitäten, unterschiedlichsten Familienkonstellationen und die Frage, wen oder was wir lieben – Unsere Welt ist bunt, sprudelt vor Vielfalt und Diversität. Wo, wenn nicht in Kinderbücher gehören diese Themen hin? Und genau um sie geht es in diesen hier.