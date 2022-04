Mit Wut im Bauch fällt Vieles schwerer. Manches aber auch leichter. Denn wer hätte gedacht, dass leidliche To-Dos ganz plötzlich perfekt zum Abreagieren geeignet sein können ...

Hand auf's Herz – wie oft hast du diese Woche schon gedacht: "Es steht mir bis hier oben!" Kennen wir. Können wir nachvollziehen. Aus tiefstem Herzen. Denn: Manchmal weiß man einfach nicht mehr, wo einem der Kopf steht vor lauter Ärger und Wut. Na klar: Das muss dann raus – so oder so.

Wütend putzen? Für uns eine Win-Win-Situation

Damit du die Wut nicht in dich hineinfrisst und sie sich immer weiter anstaut, haben wir einen ultimativen Lifehack für dich. Denn: Wenn wir schon vor wütender Energie übersprudeln und der Teppich ausgeklopft werden muss, warum dann nicht das eine mit dem anderen verbinden? Strengt wunderbar an, macht den Kopf frei – und am Ende des Tages ist auch deine Wohnung ein Stückchen sauberer. Im Video verraten wir dir drei Haushalts-To-Dos, die sich wunderbar mit ein bisschen Wut im Bauch erledigen lassen. Und danach sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Versprochen.

Verwendete Quelle: realsimple.com