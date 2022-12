Alle Jahre wieder 7 Anzeichen, dass deine Familie die schlimmste ist

An Weihnachten will sich keiner alleine fühlen. Und Glück gehabt: Zumindest mit dem sicheren Gefühl, dass die eigene Familie die skurrilste, verrückteste – ach, nennen wir es beim Namen – schlimmste Familie von allen ist, bist du jedenfalls schon mal NICHT alleine. Ob du den Award in diesem Jahr gewinnst?

Teste es hier: