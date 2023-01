von Stephanie Pingel Wir geben es zu: Wir hassen Sport! Und genau deshalb lieben wir eine neue Studie von US-Forschenden. Laut denen können wir nämlich im Sitzen abnehmen – dank einer einfachen kleinen Übung.

Die Hose Lieblingshose kneift und so richtig wohl fühlen wir uns gerade nicht in unserer Haut. Ein zwei Pfündchen könnten jetzt langsam wieder verschwinden, aber dafür jetzt einen heiden Aufwand zu betreiben? Puh, nicht so Bock drauf. Geht es dir auch so? Fällt es dir auch so schwer, den Hintern hochzukriegen und endlich mal Sport zu machen? Dann bleib doch einfach sitzen! Das würden uns jedenfalls Forschende der Universität in Houston raten. Denn die haben mithilfe einer Studie entdeckt, dass ein bestimmter Muskel den Stoffwechsel und die Fettverbrennung ankurbeln kann. Und um ihn zu aktivieren, müssen wir nur eine kleine Übung durchführen – im Sitzen! Noch bequemer geht es ja nun wirklich kaum…

Fettfresser voraus

Aber was ist das für ein Wundermuskel, der uns künftig zu unserer Traumfigur verhelfen soll? Im Fokus der Studie stand der sogenannte Soleus-Muskel, der zu den hinteren Beinmuskeln zählt. Er verläuft etwas unterhalb des Knies bis zur Ferse. Und der Soleus-Muskel ist ein richtiges kleines Kraftpaket! Die meisten Muskeln nutzen gespeicherte Kohlehydrate in Form von sogenanntem Glykogen zur Energiegewinnung beim Sport. Nicht so der Soleus-Muskel: Wird er aktiviert, vergreift er sich stattdessen am Blutzucker und an Fetten – und kurbelt so den Stoffwechsel und die Fettverbrennung an. "Bei richtiger Aktivierung kann der Soleus-Muskel den lokalen, oxidativen Stoffwechsel für Stunden, nicht nur Minuten, auf ein hohes Niveau bringen", erklärt Forscher Marc Hamilton in einer Pressemitteilung der Universität. Entdeckt hatten die Forschenden diesen Effekt anhand von Muskelbiopsien.

Und der Soleus-Muskel hat noch einen Vorteil: Im Normalfall hängt unsere Ausdauer beim Sport davon ab, wie gut unsere Glykogenspeicher gefüllt sind. Je leerer sie sind, desto schneller ermüden die Muskeln. Da der Soleus-Muskel aber kaum auf Glykogen zurückgreift, macht er nicht so schnell schlapp. Oder wie Hamilton es etwas formeller ausdrückt: "Die unterdurchschnittliche Abhängigkeit des Soleus von Glykogen hilft ihm, stundenlang mühelos zu arbeiten, ohne während dieser Art von Muskelaktivität zu ermüden."

Der Blutzuckerausschlag verbesserte sich bei den Testpersonen in der Studie durch die Übung um 52 Prozent, ihr Insulinbedarf sank um 60 Prozent. Der Fettstoffwechsel der Proband:innen arbeitete Hamilton und seinem Team zufolge außerdem doppelt so effektiv, wodurch sich der Fettgehalt im Blut reduzierte.

Füße hoch! Mit dieser Übung aktivierst du den Wundermuskel

Da wir bei der Übung zur Aktivierung des Soleus-Muskels einfach sitzen bleiben können, dürfte jetzt selbst die Faulsten unter uns wohl keine Ausrede mehr einfallen, das Training ausfallen zu lassen. So geht die Übung, die die Forschenden "Soleus-Push-up" nennen, zum Abnehmen im Sitzen:

Setze dich aufrecht hin und stelle beide Füße entspannt flach auf den Boden. Hebe nun die Ferse so weit wie möglich an – nur Ballen und Zehen bleiben auf dem Boden. Setze die Ferse kontrolliert wieder ab und wiederhole die Übung ohne Pause.

Klingt erstmal ziemlich einfach, oder? Allerdings weisen Hamilton und sein Team daraufhin, dass die Studie unter Laborbedingungen und unter strenger Beobachtung von Expert:innen durchgeführt wurde. Wer sich an der Übung versuchen möchte, sollte sie also zunächst unter Anleitung eines Trainers oder einer Trainerin mit entsprechender Erfahrung proben. Die Forschenden wollen sich als nächstes damit befassen, wie Laien sich die Übung ohne weitere Anleitung am besten antrainieren können. Wir bleiben dann noch mal so lange sitzen…

Quellen: stories.uh.edu, sciencedirect.com