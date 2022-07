Amazon: Die witzigsten Produkt-Rezensionen im Internet

Auf Amazon nutzen wir die Rezensionen, um Produkte besser einschätzen zu können. Oder, wie in diesem Fall, um richtig zu lachen.

Amazon-Rezensionen sind für viele Menschen nach der Artikelbeschreibung die erste Anlaufstelle, um sich über ein Produkt zu informieren. Was sagt die "kritische Masse" zu dem Fernseher, dem Mixer, dem Kleid, oder Buch, auf das ich ein Auge geworfen habe? Manchmal sind die Rezensionen sehr umfangreich, akribisch – und sehr kritisch. In manchem Fall aber bringen sie uns einfach nur zum Lachen. Wir haben sechs solcher Fälle herausgesucht.

Die sechs lustigsten Produkt-Rezensionen auf Amazon

Von Gummibären hin zu UFO-Detektoren und sogar radioaktivem Uran: Diese Bewertungen von Kund:innen zeigen nicht nur, dass man beim Online-Versandhändler inzwischen wirklich alles kaufen kann, sondern haben uns so manches Mal die Tränen vor Lachen in die Augen getrieben.

Der Königspinguin

© Amazon

Nicht immer sind die Kund:innen unzufrieden mit dem Produkt. In diesem Fall ist der Besitzer sehr froh über seine Pinguinmaske, die er für – definitiv diskussionswürdige – erzieherische Maßnahmen verwendet.

© Amazon

"Ich trage diese Maske, um meinen Kindern Schlaflieder vorzusingen. Sie haben schreckliche Angst vor der Maske. Immer wenn sie gegen die Schlafenszeit protestieren oder zu viele Süßigkeiten wollen, setze ich die Maske auf, und sie wissen bald, wer der Königspinguin ist."

Das unzuverlässige UFO-Warngerät

© Amazon

Manche Leute haben eine große Angst davor, von Aliens entführt und untersucht zu werden. Für diese Menschen gibt es – natürlich – das richtige Produkt: den UFO-Detektor. Leider scheint das Gerät seinen Dienst nicht ganz zu erfüllen, wie diese Person ankreidet.

© Amazon

"Ok, ich habe dieses blöde Ding gekauft und fahre mit dem Gefühl der Sicherheit und des Friedens dahin, als plötzlich mein Motor abgewürgt wird und mein Ford in Richtung Saturn zu schweben beginnt und DANN der blöde Detektor ausfällt. Dann trifft es mich: Die Elektronik versagt, wenn sich ein UFO in der Nähe befindet! Außerdem brauche ich kein Gerät, das mir sagt, dass ich mal wieder nach oben gebeamt werde!

Das ist wie beim Kauf dieser blöden Wettersteine – wenn der Stein fehlt, ist der Tornado schon da!

Wenigstens ist der Stein umweltfreundlich, nicht so wie die Batterien, die dieses Ding braucht."

Gummibären aus der Hölle

© Amazon

Bei folgendem Produkt handelt es sich um eine Packung zuckerfreier Gummibären. Wir verzichten aus gegebenem Anlass darauf, einen Link zu setzen (es ist aktuell ohnehin nicht verfügbar), denn der Süßstoff, der den Zucker ersetzt, wird nicht von allen Mägen dankbar aufgenommen.

© Amazon

"Oh Mann... Worte können nicht ausdrücken, was mit mir geschah, nachdem ich diese Süßigkeit gegessen hatte. Die Gummibärchen-'Reinigung'. Wenn Sie jemand sind, der den Zuckeraustauschstoff verträgt, genießen Sie ihn. Wenn Sie wie die Dutzende von Leuten sind, die meine Bestellung probiert haben, laufen Sie weg!

Zunächst einmal würde ich für den Geschmack eine 5 vergeben. So gut. Weiche, geschmacksneutrale Fruchtaromen wie bei der Zuckersorte... ich war eine glückliche Camperin.

ABER nicht lange, nachdem ich etwa 20 davon gegessen hatte, brach die Hölle los. Ich hatte ein Magen-Darm-Erlebnis, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Krämpfe, Schweißausbrüche, Blähungen jenseits meines schlimmsten Albtraums. Ich hatte schon einmal eine Lebensmittelvergiftung durch schlechte Schalentiere, und das war fast wie ein Spaziergang im Park im Vergleich zu dem, was in mir vorging.

Dann kamen die Blähungen. Gütiger Himmel, die Geräusche, wie Trompeten, die die Dämonen zurück in die Hölle rufen ... der Gestank, als hätten sich 1.000 verrottete Leichen übergeben. Ich konnte es nicht aushalten, in einem Raum zu bleiben, aus Angst, an meinem eigenen Gestank zu ersticken.

Aber warte; da ist noch mehr. Was aus mir herauskam, fühlte sich an, als hätte jemand versucht, die Niagarafälle durch einen Kaffeestrohhalm zu leiten. Ich schwöre, meine Schließmuskeln haben geschrien. Es fühlte sich an, als wäre mein zarter Seestern ein klaffender Schlund, der eine sintflutartige Flut von Giftmüll ausspuckte. 100%ige Flüssigkeit. Entflammbare Flüssigkeit. NAPALM. Es war sogar ein bisschen lustig (für eine Nanosekunde), denn es überstieg einfach alles, was ich mir vorstellen konnte.

UND ES GING STUNDENLANG SO WEITER.

Es kamen Sachen aus mir heraus, die ich bei meiner Hochzeit 2005 gegessen hatte.

Ich hatte FÜNF Pfund dieser unschuldig aussehenden, köstlich schmeckenden HÖLLENBÄREN, also erzählte ich einer Freundin, was mir passiert war, weil ich dachte, es MÜSSE irgendeine Art von Empfindlichkeit sein, die ich gegenüber dem Zuckerersatzstoff hatte, und trotz meiner Warnungen und anschaulichen Beschreibungen beschloss sie, das Risiko einzugehen und sie mir abzunehmen.

Dumme Frau. Sie rief mich an, während sie auf der Toilette saß (denn man lebt ja schließlich eine Zeit lang im Badezimmer) und sagte mir, dass sie wirklich wünschte, sie hätte auf mich gehört. Ich glaube, sie hat geweint."

Uran für den Hausgebrauch

© Amazon

Auf Amazon kann man nun wirklich alles kaufen – spätestens die Tatsache, dass man radioaktives Uran beim Shopping-Händler erwerben kann, dürfte alle Zweifel beiseite wischen (zumindest beim US-amerikanischen). Aber mit dem Öffnen der Packung sollte man sich nicht allzu viel Zeit lassen, wie diese Person festgestellt hat.

© Amazon

"Ich habe dieses Produkt vor 4,47 Milliarden Jahren gekauft, und als ich es heute öffnete, war es halb leer."

Wo ist die Bedienungsanleitung?

© Amazon

Manche Produkte bedürfen offenbar wirklich einer Anleitung – andernfalls kann es passieren, dass sie eine Verwendung finden, für die sie wirklich nicht gedacht waren. Wie auch in diesem Fall.

© Amazon

"Verursacht zu viele Schmerzen und Qualen. Ich weiß nicht, warum es heutzutage so beliebt ist, ich werde einfach Toilettenpapier benutzen."

Die Oma über der Couch

© Amazon

Von manchen Produkten wussten wir zuvor gar nicht, dass wir sie unbedingt in unserem Leben brauchen. So erging es offenbar auch der Person, die sich entschieden hat, das Bild einer älteren Dame mit Asthmaspray an der Wand anzubringen.

© Amazon

"Ich wusste nie, dass ich so etwas wollte, aber jetzt, wo Nana über die Couch in meinem Wohnzimmer lugt, kann ich mir mein Leben vor ihr nicht mehr vorstellen."

Verwendete Quelle: amazon.com