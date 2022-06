Mit Twitter ist es ein wenig wie mit Flachwitzen: unverhofft liest man da Dinge und hört sich zeitgleich aus vollem Halse lachen. Ähnlich ergeht es uns bei der Lektüre von Selina Seemanns gesammelten Twitterperlen. Einige haben wir hier für euch zusammengestellt, mehr davon gibt es in ihrem Buch #kleingedrucktes.

© Mona Harry

Selina Kristin Seemann steht seit 2016 als Slam-Poetin, Autorin und Moderatorin regelmäßig auf Bühnen im deutschsprachigen Raum. 2020 wurde sie Vizemeisterin im Poetry Slam in Schleswig-Holstein, ist mehrfache Siegerin des NDR-Poetry-Slams auf Plattdeutsch und Stammautorin bei der größten und erfolgreichsten Lesebühne Schleswig-Holsteins “Irgendwas mit Möwen”. Sie lebt in Kiel. Über sich selbst sagt sie: »Ich wohne im Internet! Twitter nutze ich als eine Art Notizbuch, und jetzt wollte ich die Ideen mal irgendwo sammeln, wo sie nicht wieder wegkönnen." Genau das hat sie getan – in ihrem Buch "#kleingedrucktes" hat sie Twittertexte aus mehreren Jahren zusammengetragen und geordnet. Von 8:08 bis 7:30 Uhr am nächsten Tag. Man kann sich also gut durch den ganzen Tag lesen und an den kurzen Texten erfreuen. Uns jedenfalls haben sie oft sehr zum Lachen gebracht.

© PR

#kleingedrucktes von Selina Seemann, erschienen im KJM Buchverlag für 18 €