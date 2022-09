Barbara Schöneberger kennt sich mit misslichen Lagen aus. Das Gute daran: Sie hat immer eine lustige Anekdote parat. Oder auch mehrere. Die erzählt sie hier. von Barbara Schöneberger

Sind wir nicht alle irgendwie ein bisschen oopsi?! Dabei denke ich nicht an das auch schon mehr als 20 Jahre alte „Oops! I Did It Again“ von Britney Spears, sondern an die vielen kleinen Hoppalas, die uns im Alltag verrückt machen.

Ehrlich: Ich hab da jede Menge Erfahrung!

Wenn der Frühstückstoast auf seine Marmeladenseite fällt. Oopsi!

Wenn das Kaschmirpulli-Erbstück aus der Kochwäsche kommt. Oopsi!

Wenn ich bei ’ner Kostümparty eine Woche zu früh vor der Tür stehe. Oopsi!

Oder auch schön: Ich habe mal ein Planschbecken für den Garten bestellt. Tage später wurde ein Riesenpaket geliefert, ich dachte, super, da isses ja, schob’s auf die Terrasse, trommelte die ganze Familie zusammen. Als wir den Karton vorfreudig öffneten, stellten wir fest, dass er kein zusammengefaltetes Bassin enthielt – es lagen vier halterlose BHs drin, die ich auch bestellt hatte. Oops! Da werden einem erst mal die Dimensionen klar! Was haben wir gelacht!

Und schon fällt mir noch eine Geschichte ein

Ein Ex-Freund von mir – und zu meiner Ehrenrettung kann ich sagen, das ist wirklich schon seeehr lange her – wollte gern mal, dass ich erotisch als Krankenschwester zum Einsatz komme. Weil es damals noch keinen Onlineshop gab, ist er schnurstracks in ein Berufsbekleidungsgeschäft gegangen. Dort hat ihn eine sehr pflichtbewusste Hanseatin bedient. Auf sein Anliegen „Ich hätte gern ein Schwesternkleid“ sagte sie: „Junger Mann, heute arbeiten die Schwestern alle in Kittel und Hose. Das ist viel bequemer.“ Auch seinen nächsten Wunsch, das Ensemble dann wenigstens in einer 36 zu bekommen, wischte sie brüsk vom Tisch: „Nehmen Sie mal lieber eine 40, dann hat die Dame mehr Bewegungsfreiheit.“ Tatsächlich hatte ich anschließend bei meinem Lachanfall sehr viel Bewegungsfreiheit. Und die missglückten Doktorspiele sind zu einer legendären Erinnerung geworden.

