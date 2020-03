Barbara Schöneberger und Til Schweiger über Langeweile, Handys und Sex

Barbara: Til, ich hätte da gleich mal eine steile These.

Til: Wie spannend, raus damit!

Ich behaupte, Langeweile ist die Lepra unserer Zeit.

Das ist in der Tat steil. Wie meinst du das?

Na ja, es ist doch so: Wer heutzutage zugibt, dass er sich ab und zu mal langweilt, wird sofort zur aussätzigen Person. Damit gibt er oder sie nämlich zu, nicht permanent produktiv zu sein.

Und das geht in unserer Gesellschaft natürlich gar nicht.

Und weil man Ironie in gedruckter Form so schwer erkennt – fürs Protokoll: Das hast du jetzt ironisch gemeint.

Richtig. Aber ich habe mit Langeweile auch ein ganz anderes Problem.

Welches?

Ich kenne das Gefühl, und ich mag es nicht.

Wann ist dir denn überhaupt langweilig?

Wenn ich allein bin. Mir ist schon klar, es besteht ein Unterschied zwischen Langeweile und Einsamkeit. Aber beides scheint bei mir auf eine Art verwoben zu sein. Ich kann mich schon beschäftigen, wenn ich allein bin. Aber ich bin einfach nicht gern allein.

War das schon immer so?

Nee, früher konnte ich ganz gut mit mir allein sein. Heute versuche ich möglichst, mich mit Menschen zu umgeben. Und gern mit vielen.

Gibt es da quantitative Grenzen?

Nach oben nicht, nach unten eins. Wenn ich auf Mallorca Ferien mache, lade ich ganz viele Freunde ein. Beim letzten Mal waren erst 15 da, dann acht, und als der letzte weg war und ich eine Stunde allein am Pool lag, fühlte sich das seltsam an. Ich habe mich gefragt: Und jetzt?

Und dir wie geantwortet?

Indem ich versucht habe, ein Buch zu lesen oder mich mit Netflix abzulenken. Weißt du, was ich meine?

Klar. Und ich finde auch, dass weder Serien noch Bücher ein adäquater Ersatz für die Gesellschaft anderer Menschen sind. Ich bin ein ungeheuer geselliger Mensch. Ich habe davon gehört, dass es sehr viele Leute geben soll, die mal für sich sein müssen und deshalb allein wegfahren. Das ist ganz und gar nicht Teil meiner Welt.

Das heißt, du verreist nie allein?

Äh … doch. Ich fahre immer zu Weihnachten allein mit dem Wagen in unser Haus in Österreich vor. Da bin ich schon mal neun Stunden ohne Begleitung auf der Autobahn, und die Frage, ob ich staufrei durchs thüringische Vogtland komme, hält meine Spannung hoch. Aber wenn ich dann angekommen bin und alles ausgepackt habe, rufe ich spätestens drei Stunden danach meinen Mann an.

Und sagst was?

Dass ich Musik gehört und aus dem Fenster geschaut habe und mich jetzt langweile.

Das klingt anstrengend.

Ist es für mich auch. Langeweile ist für mich die Abwesenheit einer Aufgabe. Deshalb begebe ich mich eigentlich immer nur in Situationen, in denen ich etwas zu tun habe.

Aber im Hotel zum Beispiel …

… darf ich nicht in die Küche, um mich dann dort auszutoben. Ganz furchtbar. Geradezu nicht auszuhalten. Weißt du, ich will Leben, ich will Trubel, ich will gefordert werden. Ich komme sonst ganz schnell an einen Punkt, an dem ich mich unnütz fühle. An dem ich das Gefühl habe, mein schönes Leben nicht mehr rechtfertigen zu können, weil ich gerade nichts dafür tue. Kannst du das verstehen?

Na klar. Und wie. Nutzlosigkeit ist ein schrecklicher Zustand. Ich bin ein Macher, ich bin als Macher auf die Welt gekommen. Aber was ich gerade deshalb oft zu hören bekomme, und da würde mich deine Meinung interessieren: Muss man nicht ab und zu mal ohne jede Aufgabe in sich hineinhorchen, um sein Inneres zu erforschen? Um mal in Ruhe über ein paar Sachen nachzudenken?

Ich weiß, das wird oft gesagt. Aber ich glaube, ich habe nicht viel zum Nachdenken in mir. Ich bin mit mir im Reinen.

Nichts aufzuarbeiten?

Nicht, dass ich wüsste. Wenn ich sehr lang in mich hineinhören würde, vielleicht käme dann etwas. Aber dazu lasse ich es gar nicht erst kommen.

Bei anderen bewundere ich das. Ich war neulich total fasziniert von einem Typen im Zug. Der hat sich nicht die Landschaft angeguckt, keine Musik gehört, keine Illustrierte angesehen … Der hat die ganze Zeit in Gedanken nur so vor sich hin gestarrt.

Das würde mich total aggressiv machen.

Ganz ehrlich: Ich verstehe diese Leute natürlich auch nicht.

Und hat der Tag dafür nicht auch zu wenige Stunden? Ich bin unterwegs immer ausgerüstet. Bücher, iPad, Handy, alles dabei, alles auf Sendung, um mich zu inspirieren. Dann fühle ich mich sicher. Ich werde echt nervös, wenn ich merke, dass mein Handyakku zur Neige geht. Schaffst du das? Ohne dein Handy klarkommen?

Na ja. Ich war neulich mit zwei meiner Töchter in Berlin im Restaurant, und es ist das passiert, was sonst nie passiert.

Du hast das Handy zu Hause vergessen.

Genau. Da saß ich also mit zwei der wichtigsten Menschen in meinem Leben, wir haben uns nett unterhalten. Und trotzdem habe ich mich total von der Welt abgeschnitten gefühlt, bloß weil mein scheiß Handy ein paar Kilometer entfernt zu Hause gelegen hat. Ich fand mich selbst total bescheuert in diesem Moment. So weit ist es also schon: dass man sogar in Situationen, in denen Langeweile doch eigentlich gar kein Thema ist, das Verlangen hat, mal kurz Nachrichten oder Mails zu lesen …

Hast du mal deine Bildschirmzeit gecheckt?

Wie? Geht das?

Klar. Ich habe neulich gedacht, das, was mein Handy mir da anzeigt, wäre die Summe eines ganzen Monats. Es war aber nur ein Tag. Erschütternd.

Klingt ungesund. Bist du gut darin, etwas zu ändern, wenn es dich nervt oder dir nicht guttut?

Nee. Ich bin von außen motiviert. Ich brauche immer jemanden, der mich antreibt.

In welcher Form?

In jeder. Wenn mein Mann mich in Österreich nicht zum Skifahren rausziehen würde – ich würde zwei Wochen im Haus sitzen und mich gar nicht bewegen.

Äh … Sehe nur ich hier gerade einen Widerspruch? Denn dann würdest du doch eingehen vor Langeweile. Was ja angeblich gar nicht geht bei dir.

Das ist doch der Punkt. Ich habe großen Bammel vor der Langeweile, deshalb bin ich jedem dankbar, der mich vor ihr rettet. Wenn du mir einen gepackten Rucksack gibst und sagst: Los, Baby, wir wandern über die Alpen – bin ich sofort dabei. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, den Rucksack selbst zu packen.

Das heißt, wenn du jemanden hättest, der so wäre wie du …

… würde ich gar nichts auf die Reihe bekommen, weder privat noch beruflich. Apropos Beruf: Du bist ja ständig Kritiken ausgesetzt mit dem, was du tust. Hältst du es eigentlich aus, von anderen langweilig gefunden zu werden?

Wenn Freunde, wenn meine Kinder sagen würden, dass sie meine Filme langweilig finden – das würde mich treffen. Öffentliche Kritik in den Feuilletons eher nicht.

Dabei bist du bekannt dafür, dass du dich wehrst, wenn schlecht über deine Filme geschrieben wird. Das wirkt dann so, als wärst du ziemlich … dünnhäutig.

Breaking News: Ich bin im Gegenteil sogar ziemlich kritikfähig. Wenn das Drehbuch nicht stimmt, ich bei der Regie Mist mache, dann nehme ich mir sehr zu Herzen, wenn Leute mir das sagen.

Aber das betrifft den Entstehungsprozess. Wenn der Film erst mal in der Welt ist …

… verteidige ich ihn mit allem, was ich habe. Weil ich dann davon auch komplett überzeugt bin.

Und manchmal übersteigt Kritik ja auch das Sachliche und wird persönlich.

Bei dir auch?

Absolut. Besonders bei fragwürdigen Boulevardmagazinen. Da finde ich mit zunehmendem Alter allerdings immer mehr Gefallen daran, in den Redaktionen anzurufen und zu fragen, ob es bei denen zufällig hackt.

Das ist doch total gegen deine Rolle! Dich mögen doch alle! Und überhaupt: Wirst du nicht langsam altersmilde?

Also bitte. Dafür bin ich definitiv zu jung. Du etwa?

Ich bin auf dem Weg dahin. Früher habe ich mich furchtbar über jeden aufgeregt, der pauschal alles scheiße fand, was ich gemacht habe, davon gibt es ja einige. Heute rege ich mich immer noch auf und denke dann: Was soll’s. Die werden sich nie ändern, egal, was ich mache. Und ist auf der Straße schon mal jemand auf dich zugekommen und hat dir gesagt: Ich finde dich als Moderatorin den letzten Dreck, du bist zickig und unsympathisch und nervst?

Nö. Noch nie.

Mir ist das auch noch nicht passiert. Die Einzigen, die mich scheiße finden, schreiben für Kulturseiten in Zeitungen und Magazinen. Wenn man das gegen die Millionen anderen stellt, die gern ins Kino gehen oder Fernsehen gucken, eben weil sie mich da sehen, gibt es ganz objektiv keinen Grund, sich zu beschweren.

Du bist ja wirklich altersmilde! Macht dir das eigentlich Probleme, das Altern?

Nö. Sollte es?

Von mir aus nicht. Früher war für mich ein Mann jenseits der 40 komplett uninteressant, heute sehe ich viele 65-Jährige und denke: Auch noch bumsbar. Apropos: Du warst doch lange auf Platz eins in den Umfragen, wenn es darum ging, mit wem deutsche Frauen am liebsten eine Nacht verbringen würden.

Du doch umgekehrt auch! Wo stehst du heute?

Keine Ahnung, aber nicht mehr oben. Die Männer haben inzwischen Palina Rojinski entdeckt.

In meinem Segment hat mich eindeutig Elyas M’Barek überholt. Tja. Keiner bleibt ein Leben lang Weltmeister.

Du bist jetzt sozusagen der "Sexiest Man Alive a. D.". Auch ein schöner Titel. Und wo wir gerade beim Thema sind: Kannst du dich noch an deine langweiligste Sexualpartnerin erinnern?

Ja. Allerdings. Und normalerweise wäre das ja auch sofort ein Grund, sich zu verabschieden, denn langweiliger Sex kommt in meiner persönlichen Horrorliste gleich hinter der Langeweile an sich.

Aber?

Aber ich habe diese Frau geliebt. Sehr geliebt. Und so sehr ich mich nach mehr Action im Bett gesehnt habe: Aus Liebe habe ich in diesen sauren Apfel gebissen. Und du?

Warte, ich gehe die Kandidaten gerade mal durch …

Dauert das? Kann ich eine rauchen gehen?

Warte, ich hab’s. Das Schlimmste, was ein Mann zu mir beim Sex gesagt hat, war: Komm, jetzt geh halt mal runter von mir.

Echt wahr?

Ja. Der muss sich furchtbar mit mir gelangweilt haben. Aber ansonsten habe ich den Sex selten zu jener Zeit, in der ich ihn hatte, als langweilig empfunden. Das hat sich wenn, dann erst in der Rückschau mit den wachsenden Erfahrungen herauskristallisiert.

Aber ganz ehrlich: Noch schwieriger als langweiliger Sex ist für mich, irgendwo warten zu müssen. Können wir kurz über Staus reden?

Aber hallo. Ich fahre lieber 25 Kilometer Umweg, bevor ich 20 Minuten im Stau stehe.

Und für mich waren die ewigen Staus in Kalifornien der Hauptgrund, aus den USA zurück nach Deutschland zu ziehen. Und was passiert hier? Die Leute fahren 30 in einer 30er-Zone, wenn nicht gar 27! Das ist doch völlig bekloppt! Außer vor Schulen, da ist es natürlich genau richtig.

Und dann gibt es ja noch andere Staus. Zum Beispiel im Supermarkt.

So, pass auf: Wenn ich mit meinem vollgepackten Wagen an die Kassen komme und dann ist nur eine offen und da stehen zehn Typen vor mir …

Ja?

… dann schiebe ich meinen Wagen in den nächsten Gang und verschwinde.

Echt?

Ja. Gibt für mich nichts Langweiligeres, als an der Supermarktkasse zu warten.

Aber Til! Das sind doch alles 1-a-Sozialstudien für deine Filme!

Ach komm. Das müssen bitte andere verarbeiten. In meinem Leben, in meinen Filmen geht es darum, sich zu bewegen, nicht um Stillstand. Wäre mir wirklich zu langweilig.

TIL SCHWEIGER, geboren 1963 in Freiburg, aufgewachsen in Gießen, war Zivi, übergangsweise Lehramts- und Medizinstudent, bevor er zur Schauspielerei fand – nämlich ab 1990 zwei Jahre lang als Jo Zenker in der "Lindenstraße" und richtig groß dann 1994 in "Der bewegte Mann", zudem in einigen Hollywood-Produktionen. Längst ist er auch als Produzent, Regisseur und Drehbuchautor tätig, erreicht mit Filmen wie "Keinohrhasen" und seinem Hamburger "Tatort" ein Millionenpublikum. Aktueller Kinofilm: "Die Hochzeit" – u. a. mit Stefanie Stappenbeck, Milan Peschel und Katharina Schüttler. Schweiger hat vier Kinder, lebt in Hamburg und Berlin.

STEPHAN BARTELS hat dem Gespräch mit leichtem Befremden zugehört. Er sehnt sich manchmal nämlich nach sinnlosem An-die-Decke-Starren und einer Ayurveda-Kur in Traben-Trarbach.