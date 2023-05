Daran haben wir gemerkt, dass wir wie unsere Eltern werden

"Bei meiner Mama gehört es schon fast zum wöchentlichen Doing..."

Ich musste nicht erst als reflektierte 45-jährige darauf stoßen, dass ich meiner Mama gerade was den Charakter betrifft, sehr ähnlich bin – wir sind beide sehr pragmatisch, manchmal schon fast gefühlskalt („Nun hab dich doch nicht so“ oder „Streng dich halt mehr an“ versuche ich schon seit einiger Zeit aus meinem Sprachgebrauch zu verschieben), können an keinem guten Buchladen vorbeigehen und lieben Schokolade mindestens genau so sehr wie uns selbst. 😉 Letztens ist mir allerdings etwas aufgefallen, das ich so bisher noch nie an mir bemerkt habe:

Vor zwei Wochen bin ich umgezogen. Raus aus meinem WG-Zimmer, rein in eine neue Wohnung – ich dachte, das wird ein Kinderspiel. Immerhin zieht hier nicht eine fünfköpfige Familie um, sondern eben nur ich, WG-bedingt mit nur einem halben, zusammengewürfelten Hausstand. Als ich beim Packen den dritten Karton mit „Krimskrams“ beschriftet habe, hat es mich gepackt: Die Verwirrung, woher die ganzen Sachen kommen, die ich noch nicht einmal genau benennen kann. Und die Wut darüber, dass ich das alles in den letzten zweieinhalb Jahren angehäuft habe, ohne es wirklich zu brauchen. Und dann habe ich zum ersten Mal instinktiv etwas gemacht, das ich so nur von meiner Mama haben kann: Ich habe ausgemistet. Sachen verschenkt, gespendet und verkauft. Bei meiner Mama gehört es schon fast zum wöchentlichen Doing, Kleiderschränke, Ordner und die Speisekammer auszumisten. Lange hatte ich überhaupt kein Bedürfnis, mich so genau mit meinen Dingen zu beschäftigen – das kam jetzt erst heraus. Und war sehr befreiend!“

Charlotte, Volontärin

Mehr