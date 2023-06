Heute erscheint die letzte BARBARA. Zeit, sich zu verabschieden. von Barbara Schöneberger

Hallo, liebe Leserinnen – und natürlich liebe Leser! „Feierabend“ ist das Motto dieser Ausgabe. Was einen Grund hat: Dies ist unsere letzte BARBARA. Es war die Zeit meines Lebens, wirklich! Fast acht Jahre gab es unser nicht ganz normales Frauenmagazin – viel zu kurz, wie ich finde. Andererseits muss man sagen: So lange hält manch Promi-Ehe nicht. Aber wir, mein kleines Redaktionsteam und ich, wir wären gern zusammengeblieben.

Vielleicht sind wir so gut über die Runden gekommen, weil wir eine Fernbeziehung geführt haben. Alle zwei Wochen trafen wir uns im Hamburger Verlagshaus an der Elbe, beugten uns über Fotostrecken, ich schrieb dort meine Texte – am liebsten, wenn alle im Raum blieben und einfach weiterquatschten.

Manche meiner Redaktionskolleginnen haben Sie im Laufe der Zeit kennengelernt, weil sie für die Rubrik „Experiment“ etwas ausprobiert oder wir sie hier im Editorial vorgestellt haben. Aber das waren längst nicht alle! Alle sehen Sie jetzt auf Seite 145, dort, wo üblicherweise die Vorschau auf das nächste Heft ist …

Aber BARBARA war nicht nur unser Kernteam, das waren auch die vielen freiberuflichen Kolleginnen und Kollegen, die in unterschiedlichen Gewerken an unserem Magazin mitgewirkt haben – in großer Verbundenheit übrigens, denn viele von ihnen waren seit Beginn dabei. Und diese Treue, die haben wir auch mit Ihnen erlebt, liebe Leserinnen und liebe Leser. Was hatten wir für eine schöne Zeit, oder? Dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken! Sie haben diesen großen Erfolg erst möglich gemacht. Ich habe sogar von Leserinnen gehört, die erst spät zu uns gestoßen sind und dann alle Ausgaben, die sie verpasst hatten, nachbestellt haben. Wo gibt’s denn so was?! Und ich hab mich immer gefreut, wenn ich eine von Ihnen das Heft lesend in der Bahn gesehen hab oder wenn es beim Arzt im Wartezimmer lag … Ja, durch so viele Hände werde ich lange nicht mehr gehen … Ganz ehrlich: Ich bin traurig, dass bei BARBARA – und mehr als 20 weiteren Printmagazinen des Verlages – der Rotstift angesetzt wurde. Nur, dass Sie das wissen: Ich hätte auf jeden Fall weitergemacht – und in der Verlagskantine dann auch wirklich weniger gegessen und so weitere Kosten eingespart!

Barbara