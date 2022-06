Barbara Schöneberger ist in der Fernsehsendung "Verstehen Sie Spaß?" nicht nur als Moderatorin aktiv, sondern hin und wieder auch als Lockvogel. Für die nächste Ausgabe hat sie mit ihrem forschen Flirt einen Kellner in Bedrängnis gebracht. Den ganzen Streich mit versteckter Kamera könnt ihr am 25. Juni um 20.15 Uhr im Ersten sehen – jetzt gibts schon einen kleinen Vorgeschmack von uns.