Sie sind die absoluten Instragram-Stars: Dip Dye Kerzen in fröhlich bunten Farben oder schlicht in Pastelltönen. Auf jeden Fall das perfekte Last Minute-Weihnachtsgeschenk zum selber machen. Und das Beste ist, es ist so schön einfach und schnell gemacht, sogar mit Kindern. Lieben wir!

von Linda Berger