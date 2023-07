von Ruth van Doornik Eine Warnung vorab: Es wird hier gleich um den Tod gehen, vielmehr darum, was danach kommt – in den meisten Fällen nämlich eine Feuerbestattung. Ein Besuch im größten und modernsten Krematorium des Landes

Zwischen Wiesen und Wäldern, südöstlich von Koblenz, liegt das Örtchen Dachsenhausen. Ein Idyll mit exakt zwei Sehenswürdigkeiten: der Kirche und dem Krematorium. Letzteres ist tatsächlich ein Besuchermagnet, am Tag der offenen Tür kommen an die 800 Leute vorbei. Das Interesse ist riesig, was auch daran liegen dürfte, dass das Rhein-Taunus-Krematorium das größte und modernste hierzulande ist – acht Anlagen in vier Baugrößen, in denen rund um die Uhr eingeäschert wird, pro Tag bis zu 120 Verstorbene. In einem Jahr summiert sich das auf etwa 35 000 Durchgänge. Auf der Website des Unternehmens ist das allerdings sehr viel einfühlsamer formuliert, da steht was von einem "angemessenen und würdevollen Übergang in eine andere Welt". Gucken wir mal.

Von außen wirkt das Krematorium wie ein funktionaler Industriebau, strahlend weiß, irgendwo im Nirgendwo abgestellt. An einer Gebäudewand prangt das Logo des Unternehmens – eine flackernde Flamme in schwarzem Kreis –, und über den Stahl-Schornsteinen, die aus dem Dach ragen, flimmert dann tatsächlich die Luft.

Judith Könsgen empfängt Besucher dort, wo auch die Bestatter mit den Leichenwagen ankommen: am Rolltor einer Halle. "Hier beginnt die Reise der Verstorbenen bei uns", sagt sie in einem Tonfall, der weder betroffen noch abgeklärt klingt. Gemeinsam mit ihren Eltern und Geschäftspartner Tobias Klein leitet die 34-Jährige das Krematorium.

Krematorium: Der Tod ist täglich zu Besuch

Gerade ist hier gar nichts los. Kein Tag der offenen Tür und auch keine Rushhour – denn Bestatter erledigen vormittags meist Behördengänge. Sie kommen eher am Nachmittag, aus einem Umkreis von 200 Kilometern – oder lassen die Verstorbenen vom Krematoriumsteam in einer Art Sarg-Sammeltaxi abholen. Was es nicht alles gibt.

Hier in der Halle stehen Transportkarren für die Särge bereit. Aber bevor die letzte Reise losgeht, muss jeder erst einmal auf die im Boden eingelassene Waage: Am Gewicht entscheidet sich nämlich, welche Brennkammer die passende ist. In Dachsenhausen ist man sogar auf Übergewichtige eingestellt. "Zwei unserer Anlagen sind für bis zu 500 Kilo ausgelegt", sagt Judith Könsgen. Der Grund: Adipöse benötigen mit ihren XXL-Särgen mehr Platz. Zudem entsteht durch den hohen Anteil an Körperfett mehr Hitze und Rauchgas, "gewöhnliche Anlagen schalten dann in den Notmodus". Okay, spätestens jetzt wird klar, dass hier nichts im Unklaren bleibt. Der Tod gehört zum Leben. Ob er seinen Schrecken verliert, wenn man die Folgeprozesse kennt?

Judith Könsgen ist mit dem Tod groß geworden. Sie war zehn, als ihr Vater, bis dahin Bauunternehmer, das Krematorium 1999 mitgründete und damit Neuland betrat. Bis in die 90er-Jahre waren fast alle Feuerbestattungsanlagen Sache der Kommunen. Als der damalige Bürgermeister nach einer neuen Nutzung für ein ehemaliges Bundeswehr-Areal suchte, überzeugten Karl-Heinz Könsgen und seine Geschäftspartner mit dieser Idee.

Hier wird Digitalisierung groß geschrieben

Im Laufe der Zeit bekommt Tochter Judith den Bestattungsbetrieb mit, hilft dabei, Werbeprospekte einzutüten. Ihre erste Leiche sieht sie mit zwölf: "Ich wollte dann lange Gerichtsmedizinerin werden, bis ich realisierte, dass ich dafür in der Ausbildung ja erst mit lebenden Menschen arbeiten muss – und was, wenn ich da jemandem wehtue?" Traum begraben.

Nach einem Biologie-Studium in den Niederlanden zieht es sie zurück ins Familienunternehmen. Sie bildet sich zur Kremationstechnikerin fort, eröffnet die deutschlandweit erste gemeinsame Ruhestätte für Mensch und Tier und spricht auf Kongressen über moderne Bestattungskultur, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Sie zeigt auf die Barcodes an den Särgen. Ähnlich wie bei DHL-Paketen ist so der aktuelle Status dokumentiert, "so kann der Bestatter online verfolgen, wo sich der Verstorbene gerade befindet".

Ein karger Gang führt zu den fünf Kühlräumen, die insgesamt Platz für bis zu 500 Leichname bieten. Es riecht nach Holz, denn hier reiht sich Sarg an Sarg. Richtig lange liegt hier keiner: vom Todeszeitpunkt an mindestens 48 Stunden, bis zum Status "Eingeäschert" verstreichen maximal drei Tage. Zuvor findet die zweite Leichenschau durch den Amtsarzt oder die Amtsärztin statt, wodurch die Todesursache unabhängig geprüft wird: War es wirklich ein Unfall? Gibt es Pflegemängel? Mitarbeiter des Krematoriums helfen dabei, die Verstorbenen zu entkleiden und wieder anzuziehen. Auch dies wird digital erfasst und videoüberwacht.

Handy, Kuscheltier und Co. – das darf alles mit

Bis auf Glas, das die Anlagen verkleben würde, dürfen Angehörige ihren Lieben fast alles mit in den Sarg geben. Was denn so? "Da war schon ein Handy dabei, öfters ein Kuscheltier", nur die Munition, die einem Jäger in der Tasche steckte, wurde aussortiert. Sie hätte explodieren können. "Ein Schuss in den Ofen sozusagen", sagt Judith Könsgen, weil sie weiß, dass an diesem Ort, wo sich ja wirklich Tote in den Särgen befinden, auch mal Auflockerung Not tut.

Dann wird sie wieder ernst. An dieser Station werde auch deutlich, dass ältere Menschen vor ihrem Tod immer häufiger vernachlässigt werden: "Sie sind unrasiert oder haben lange Nägel, das kann einen schon traurig machen. Wir kennen den Menschen und seine Lebensgeschichte zwar nicht, das schafft Abstand – aber wir sehen das." Richtig: Nüchtern betrachtet ist dies ein hocheffizienter Betrieb. Aber man merkt, dass die Macher dies nicht als reinen Verwaltungsakt betrachten, und Judith Könsgen bestätigt: "Es ist der Anspruch aller 60 Mitarbeitenden, jedem Verstorbenen mit Respekt zu begegnen."

Nun geht es in die Hightech-Schaltzentrale des Krematoriums. Ein massives Pult mit Monitoren, Tastaturen, Knöpfen … Man könnte denken, von hier aus würde ein Atomkraftwerk oder zumindest der Nahverkehr geregelt werden. Das Radio läuft, eine Packung Yoghurt-Gums liegt griffbereit neben einem Bildschirm, die Kollegen trinken Kaffee. Es ist spürbar wärmer – auch weil sich hinter einer Glasscheibe tatsächlich Öfen befinden.

Der letzte Abschied

Per Hebekran positioniert ein Mitarbeiter dort gerade einen Sarg auf einer Schiene, die diesen dann in die glühende Haupteinäscherungskammer fährt. Innerhalb von Sekunden, noch bevor sich die Luke wieder schließt, entzündet sich der Sarg von selbst, denn "die Schamottesteine in den Öfen strahlen so viel Hitze ab, rund 850 Grad", erklärt Judith Könsgen. Seit der Energiekrise laufen die Anlagen Tag und Nacht. Das spart Unmengen Erdgas, die sonst für jede Aufwärmphase anfallen würden. Ist die Betriebstemperatur erst einmal erreicht, können die modernsten Anlagen sie halten. Dann reichen das Sargholz und das organische Material der Körper als Brennstoff. "Feuerbestattung ohne Erdgas" nennt Könsgen senior das – und schaffte es mit der Erkenntnis im vergangenen Jahr deutschlandweit in die Presse.

Etwa 90 Minuten dauert es, bis vom Menschen nur noch Knochen und unverbrennbare Teile wie künstliche Hüftgelenke oder Prothesen zurückbleiben. Manchmal braucht es aber auch länger: bei Bodybildern mit wenig Körperfett oder Krebspatienten, die viele Medikamente nehmen mussten. Auf einem Schaubild an der Wand zeigt Judith Könsgen die Schritte, die der Leichnam in drei unterschiedlichen Kammern durchläuft: Haupteinäscherung, Demineralisierung – also das Herauslösen von Mineralstoffen wie Kalzium oder Phosphat aus den Knochen –, Abkühlung. Was bleibt, sind drei Kilo poröse Knochenreste, aus denen chirurgische Metalle und auch die Sargnägel gefischt werden. Der Rest wird zermahlen, in mit Namen gekennzeichnete Bio-Urnen gefüllt und versiegelt.

Manchmal kommen die Angehörigen auch selbst zur Einäscherung, die sie aus einem eigens eingerichteten Raum verfolgen können. Wer möchte, lässt die Urne im Anschluss direkt vor Ort beisetzen – auf einem der zugehörigen Friedhöfe, etwa im Blumengarten oder im Ruhewald – oder deponiert sie bis zu ein Jahr im "Raum der Stille", um dort so oft wie eben nötig Abschied zu nehmen.

77 Prozent aller Beisetzungen in Deutschland sind mittlerweile Urnenbestattungen. Weil das Interesse nicht abreißt und scheinbar doch immer weniger Menschen den Tod verdrängen, gibt es in Dachsenhausen neben dem jährlichen Tag der offenen Tür nun auch noch monatliche Führungen. Die könnte bald schon Judith Könsgens Sohn übernehmen. Den Erzieherinnen im Kindergarten hat der Vierjährige längst erklärt, wie ein Krematorium funktioniert.