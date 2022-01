von Marlene Kohring

Was wir in Film und Fernsehen zu hören bekommen, ist nicht immer das, wonach es aussieht. Ein Besuch bei Geräuschemachern – mit lauter Überraschungen

Goldberg, eine 3400- Einwohner-Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, alles verschnarcht-schön hier: alte Höfe, viel Grün, angenehme Nachbarschaft. Und doch hört man von merkwürdigen Dingen, die sich in diesem Ort abspielen: Wilde Pferdeherden ziehen durch die Landschaft und trampeln alles nieder, Flugzeuge stürzen ab, Menschen werden am helllichten Tag erstochen. Nur gesehen hat das noch niemand.

Hereinspaziert in die Foley Farm in Goldberg. © Florian Thoss / Barbara

Auf einem der alten Höfe wohnt Franziska Treutler, 51. Sie öffnet die Glastür des ehemaligen Pferdestalls, der zum Wohnraum umgebaut wurde. "Willkommen auf der Foley Farm", sagt sie. Einige Ecken im Haus sehen wie eine "Schöner Wohnen"-Fotokulisse aus, andere nach Rohbau. Auf insgesamt 1000 Quadratmetern entsteht ein Foley-Artist-Areal. Aktuell ist es noch größtenteils Baustelle und Ursprung der merkwürdigen Ereignisse, die allesamt nur im Tonstudio stattgefunden haben. Denn Foley Artists vertonen Geräusche für Filme, Serien, Computer- oder Hörspiele. Sie sind benannt nach Jack Foley, der den Job zufällig erfunden hat. Er arbeitete in den 1920er-Jahren für die Universal Studios an einem Stummfilm, als Warner Brothers bereits den ersten Streifen mit Ton veröffentlichte. Um mithalten zu können, produzierte Foley für den Stummfilm "Show Boat" im Nachhinein die Geräusche.

Foley Farm, 12 Uhr.

Einer der Stars der Szene schlurft im Pyjama durchs Bild: Peter Burgis, der sich als Pete vorstellt. Noch nie gehört? Vielleicht nicht seinen Namen, aber seine Sounds bestimmt: aus den "Harry Potter"-Filmen, "Bohemian Rhapsody", "Batman Begins", „"ames Bond 007 – Casino Royale" – um nur ein paar Beispiele zu nennen. Fragt man den 60-Jährigen, worauf er besonders stolz ist, schwärmt er von "Band of Brothers", einer Serie von 2001, die im Zweiten Weltkrieg spielt. "Da konnte ich klanglich in eine völlig andere Welt abtauchen", erzählt er. Dass er dafür einen Emmy Award gewonnen hat, verschweigt er. Sein Auftreten entschuldigt Pete damit, dass er die Nachtschicht hatte. Er und Franziska teilen sich zurzeit noch ein Studio, bis alles fertig ist. Gerade wird die Wasserbühne gebaut, dafür dreht der Betonmischer rumpelnd seine Runden. "Ob einem das Wasser bis zum Hals steht oder nur bis zur Hüfte, macht eben auch akustisch einen Unterschied", erklärt Franziska.

Vor einem Jahr, kurz nachdem sie und ihr Mann Matt das Anwesen gekauft haben, kam Pete aus London für ein Projekt vorbei – und ist einfach geblieben. Auch Max, 22, aus Schottland hat sich in einem der Gästezimmer eingenistet, er kümmert sich gemeinsam mit Toningenieur Albi, 31, um die Aufnahmen der Geräusche.

Meist haben wir fünf Tage, um alle Geräusche eines Films zu produzieren.

Für ihren Job hat Franziska richtig viele Töne auf Lager – in einem schlauchförmigen Raum, mit Holzregalen bis unter die Decke. Die Fächer sind vollgestopft mit Gegenständen. Darunter viele Sachen, die sich als Schrottwichtel-Geschenke eignen, aber auch Antiquitäten, bei deren Anblick man sofort anfangen will zu feilschen. Außerdem: kartonweise Altglas, das hier noch zu filmreifen Tönen recycelt wird – klimper, klirr, klong. Man könnte in der Requisite stundenlang trödeln, aber Franziska hat keine Zeit zu verlieren. "Meist haben wir fünf Tage, um alle Geräusche eines Films zu produzieren", erklärt sie. Fertigtöne aus einer Soundbibliothek werden nur ergänzend benutzt, wie ein Pistolenschuss oder das Zuschlagen einer Autotür, weil jedes Modell anders klingt. "Aber einen ganzen Film damit zu vertonen würde viel zu lange dauern." Außerdem gehe das Gefühl dabei verloren: "Wenn eine Person müde ist, sollte sie auch müde eine Tasse abstellen."

Das quietschige "Aus einer Badewanne steigen und sich dabei am Rand festhalten"-Geräusch steht gerade eigentlich nicht auf der Agenda, trotzdem schleppt Franziska eine kaputte Dunstabzugshaube heran, um es vorzuführen. Zwei Minuten lang rubbelt und reibt sie an unterschiedlichen Stellen über das Metallteil, schüttelt den Kopf, befeuchtet ihre Hände mit Wasser und streicht wieder darüber, bis sie zufrieden lächelt: "Da! Ich hab’s."

Die gebürtige Schwerinerin trägt ein Ton-in-Ton-Outfit: schwarze Turnschuhe, schwarze Leggings, schwarzer Pullover. Alles unauffällig – vor allem vom Klang. "Weite Hosen würden am Bein gegeneinanderschlagen und rascheln, genau wie eine Bluse", erklärt sie ihre Arbeitskleidung. Denn schon minimale Hintergrundgeräusche können eine Aufnahme versauen. Deshalb hat sie auch gelernt, flach und somit extrem leise zu atmen – manchmal hält sie während einer Aufnahme sogar die Luft kurz an.

Immer auf der Suche nach Geräuschmaterial

Geräusche nachzumachen ist eine Kunst, bestehend aus Fummelarbeit, gutem Gehör und Kreativität. Für den Sound eines knisternden Kaminfeuers benutzt Franziska einen Bastkorb. Schritte im Schnee fakt sie mit einem Kissenbezug, der mit Maismehl gefüllt ist. "Als ich noch neu in dem Job war, habe ich, wenn Sperrmüll am Straßenrand stand, oft angehalten, um zu hören, wie die Sachen klingen – und Brauchbares mitzunehmen." Ihren inzwischen erwachsenen Kindern war das damals peinlich, Franziska half es, sich im Kopf eine Tonbibliothek aufzubauen.

Selbst in der Frischeabteilung des Supermarkts suchte sie Sounds. Dafür klopfte sie bei vielen Obstsorten an und streichelte Gemüse, lud sich damit den Einkaufswagen voll und experimentierte zu Hause weiter. Und nach allem, was man so hört, kann Obst und Gemüse verdammt gefährlich sein: Wird im Film jemand erstochen, stammt der Sound meist von einem Messer, das in einen Kohlkopf gerammt wird – und einem Schlag in eine aufgeschnittene Melone. "Ein Geräusch hat viele Ebenen, die bekommt man durchs Layern hin, also das Übereinanderlegen von verschiedenen Tönen. Mit dem Kohl erzeuge ich das Knorpelige, die Melone sorgt für das Nasse", erklärt Franziska. Um jemandem klangvoll die Knochen zu brechen, greift sie zu frischen Selleriestangen.

Auf Schritt und Tritt

Besonders schwierig ist etwas Alltägliches: Schritte. "Wichtig ist, dass man nicht auf einem Punkt tippelt, dann klingt es echter." Wie’s richtig läuft, macht Franziska kurz vor: Ausfallschritt links, Ausfallschritt rechts, links zurück, rechts zurück, jedes Mal setzt sie den Fuß etwas anders auf. Auch der Untergrund spielt eine Rolle. Im Aufnahmestudio hat sie die Wahl zwischen verschiedenen Steinarten, von kieselklein bis backsteingroß, sowie Trümmerteilen, Holzlatten und Betonplatten. Nicht zu vergessen: die Schuhe! Natürlich hat die Frau eine große Sammlung.

Wer das Handwerk des Geräuschemachens lernen will, muss sich jemanden suchen, der es kann. Eine offizielle Ausbildung oder einen Studiengang gibt es nicht. Auch deshalb bauen sie die Foley Farm: um ihr Wissen weiterzugeben. "Ich arbeite erst seit sechs Jahren als Foley Artist, Pete schon seit 30 Jahren. Er ist eine echte Trickkiste, ich schaue mir noch einiges von ihm ab", sagt Franziska. Sie selbst hat zuvor im Foley Editing gearbeitet, also die Geräusche, die andere produziert haben, am Computer bearbeitet.

Schüsseln zum Glück: Daraus wird der Sound von Robotergelenken. © Florian Thoss / Barbara

Das Aufnahmestudio sieht aus wie ein vollgestopfter Keller, in dem mal wieder entrümpelt werden müsste. Hier haben die Gegenstände Platz, die man fast täglich braucht, Gläser, Geschirr, Papier, Schmuck. "Pro Standardfilm benötigen wir um die 300 Dinge", schätzt sie. Gerade sieht man auf der Leinwand, die im Studio hängt, eine Schwarz-Weiß-Filmszene. "Das ist aus meinem aktuellen Projekt: ,Vindication Swim‘, ein biografisches Drama, das 2022 erscheinen wird. Es handelt von der Schwimmerin Mercedes Gleitze, die 1927 als erste Britin den Ärmelkanal durchquerte", erzählt Franziska. So viel darf sie verraten, hat sie mit dem Regisseur geklärt. Denn für viele Produktionen, vor allem für Netflix oder Hollywood, gilt absolute Geheimhaltungspflicht.

Durch die offene Studiotür dringt Betonmischer-Gerumpel. Franziska schließt die Tür des schalldichten Studios, auf einen Schlag verstummt alles. „Ich liebe diesen mucksmäuschenstillen Moment, bevor ich mit der Arbeit beginne“, sagt Franziska. Max hat Kopfhörer auf den Ohren und sitzt am Computer. Sie nickt ihm zu, er drückt auf Play. Auf der Leinwand sieht man die Schauspielerin mit einer Schreibmaschine auf dem Schoß. In der gleichen Sekunde, in der sie beginnt, aggressiv zu tippen, haut auch Franziska kräftig in die Tasten. Das war’s mit der Stille.

Dieser Text stammt aus der BARBARA. Holt sie euch als Abo - mit vielen Vorteilen. Hier könnt ihr sie direkt bestellen.