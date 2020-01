Frauen mit derbem Humor: Die Welt braucht euch!

Samstagabend in einer Kleinstadt: Ich sitze mit ein paar Bekannten beim Italiener und... langweile mich. Effi erzählt, dass ihr Kleiner zahnt, Mirthe denkt über eine neue Finanzierungsstrategie für die neue Doppelhaushälfte nach und Ilona bereichert uns um das Thema Ganztagsschule: pro oder contra. Wir bewegen uns auf dicken Eisschollen. Keiner gibt etwas wirklich Privates preis, wir kennen uns nicht besonders gut und das soll wohl so bleiben. In mir beginnt es zu grummeln. Meine Beine baumeln unruhig, meine Gedanken driften ab. Ich weiß schon jetzt, dass das nicht gut ausgehen wird. Und dann passiert es mir wieder: Mirthe erklärt gerade die Vor- und Nachzüge außerordentlicher Tilgungen, als es aus mir herausbricht: "Hattet ihr mal Sex mit einem Italiener?" wispere ich und lehne mich verschwörerisch über die Tischplatte. Sechs Augen starren mich entgeistert an. Was sie nicht wissen: Ich habe das keineswegs gefragt, weil ich irgendwas über ihr Sexleben wissen will. Will ich kein bisschen. Nein, ich habe das einfach nur gefragt, um mich an ihrer Reaktion zu belustigen. Ja, das ist mein Humor. Ich liebe es, Fassaden zu crashen. Und das gerne auch auf die derbe Art.

Humor scheint was Genetisches zu sein

Welche Art von Humor man hat, scheint man in die Wiege gelegt zu bekommen. Ich zum Beispiel komme da ganz nach der Mutter meines Vaters. Meine Oma ist mittlerweile 89. Sie vergisst manchmal Namen und beschwert sich, dass wir nie anrufen, obwohl wir das andauernd tun. Auch Rezepte wollen ihr nicht mehr so recht einfallen. Was sie aber nie vergisst: Ihren derben Humor. Sie freut sich diebisch über die mentalen Ausfälle einer über 90-jährigen arroganten Ex-Kollegin, die sich immer für besonders klug hielt. Sie lacht sich scheckig, wenn sie Leuten auf den Schlips getreten ist und ihr Lebensmotto lautet auch heute noch: "Lieber einen Freund verloren als eine Pointe verpasst." Man mag es nicht glauben nach dieser Beschreibung, aber meine Oma ist eine herzensgute und extrem beliebte Frau. Und ich wage zu behaupten: Letzteres ist nicht der Fall, OBWOHL sie so einen derben Humor hat, sondern genau DESHALB.

Derber Humor ist sexy

Auch wenn viele Frauen das für großen Schwachsinn halten: Ich glaube, dass Männer Frauen mit derbem Humor sexy finden. Eine Lektion, die ich sehr spät gelernt habe. Bei einer langen Aussprache nach einer weniger langen Fast-Beziehung hat mir mal ein Mann gesagt, dass er mich "so" (er meinte unverliebt) viel spannender fände als bei unseren Dates. "Jetzt bist du cool und lustig", sagte er. "Bei unseren Dates hast du immer versucht, perfekt zu sein." Und oh Wunder, das fand besagter Mann anscheinend verdammt langweilig. An diesem Tag beschloss ich, mich nicht mehr zu verstellen. Weder vor Männern, noch vor Bekannten, die mich mit Bausparverträgen zu Tode brabbeln. Das gesittete Fräulein war 1950 cool. 2018 braucht das keiner mehr. Und so kann ich den Frauen dieser Welt nur eines sagen: Bleibt derbe! Bleibt lustig! Und pfeift auf kleingeistig Geschockte. Stil kann manchmal auch dreckig lachen. Und was wäre das bloß für ein Abend geworden, wenn ich nicht nach Sex mit Italienern gefragt hätte? Denn - man höre und staune - sie antworteten. Aber davon will ich nichts erzählen: Denn was beim Italiener passiert, bleibt beim Italiener. Und keiner wird je erfahren, was Mirthe, Effi, Ilona und ich uns erzählt haben, an jenem Abend, den mein derber Humor gerettet hat.