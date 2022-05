Gipfeltreffen Erlebe BARBARA und GUIDO live

...beim exklusiven Gipfeltreffen der prominenten Blattmacher in Berlin!

Wann: Mittwoch 01. Juni 2022, Einlass 18:00 Uhr, Beginn 18:30 Uhr

Wo: Atelier Berlin, Prinzenstraße 84.1, 10969 Berlin-Kreuzberg

Es ist höchste Zeit, sich endlich mal wieder persönlich zu begegnen!

Wir möchte dich herzlich einladen, beim Live-Talk mit Barbara Schöneberger und Guido Maria Kretschmer dabei zu sein. Erfahre bei Drinks und Snacks, was hinter den Kulissen der Redaktionen geschieht, wie die spannenden Geschichten überhaupt entstehen – und was auch schon mal so richtig schön schiefgelaufen ist.

Frage den beiden unbedingt Löcher in den Bauch. Das willst du auf gar keinen Fall verpassen? Dann melde dich hier an. Da die Teilnehmerzahl leider begrenzt ist, entscheidet letztlich das Los, ob du dabei sein kannst – wir drücken die Daumen!

Anmeldeschluss ist der 15.05.2022 – die Gewinner werden im Anschluss kontaktiert.

Dies ist eine 2G+ Veranstaltung. Die entsprechenden Nachweise sind beim Einlass vorzulegen.

Wir freuen uns auf dich!