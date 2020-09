"Glück gehabt, Schatz!" Männer mit schlauen Frauen bleiben länger fit

Eine Zwillingsstudie hat es bewiesen: Intelligente Frauen sind gut für die Gesundheit. Mann, haben unsere Männer ein Glück... von Miriam Kühnel

Ja, es ist nicht immer einfach mit intelligenten Frauen zusammen zu sein. Ich verstehe das. Man muss Grundsatzdiskussionen führen, über Gott und die Welt informiert sein, um ihr ein guter Gesprächspartner zu sein, und man findet sich am Wochenende plötzlich in irgendwelchen Museen wieder. Allerdings scheint sich all der Aufwand zu lohnen. Denn neben der Tatsache, dass intelligente Frauen erfreulicherweise intelligent sind, können sie auch vor Demenzerkrankungen schützen. Wie sie das tun? Sie halten ihre Männer geistig auf Trab.

Zwillingsstudie beweist: Intelligenz schützt vor Demenz

Bevor wir uns da jetzt falsch verstehen: Demenz ist selbstverständlich kein Zeichen fehlender Intelligenz des Partners. In Zwillingsstudien hat man allerdings herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken, mit einem intelligenten Partner an der Seite erheblich sinkt. Grund dafür sei laut der Forscher die tägliche geistige Herausforderung.

Sollten unsere Männer sich also mal wieder bei uns beschweren, dass wir irgendwie "anstrengend" sind, dann haben wir jetzt die perfekte Antwort: Ja, Schatz, aber nur, um dich zu beschützen. Kluge Frauen machen das so!