Kaum haben wir es uns in unserem Corono-Kokon gemütlich gemacht, ploppen auf unseren Bildschirmen wieder Magermodels auf. Was wollen die von uns?

Jetzt hatten wir es uns gerade endgültig gemütlich gemacht im Homeoffice - in tröstlicher Kühlschranknähe mit sich gutmütig dehnenden Jogginghosen, leise rieselndem Nagellack und rapide schwindendem Selbstoptimierungswillen. Und stellten fest, dass das Leben echt bequem sein kann, wenn man die Geißeln der Frauen mal weglässt: BHs und Absätze, Klunker und Kontaktlinsen, figurbetonende Blusen, „Skinny Jeans“ ... . Schon seit Monaten fühlen wir uns frei wie die Männer, die sich unter keinen Umständen in irgendwas Unbequemes reinzwängen würden, nur um ansprechend auszusehen. Herr, lass fahren!

Doch neuerdings schleicht sich altes Ungemach in unseren heimischen Corona-Kokon: In den Werbeanzeigen auf Instagram und Co. poppen urplötzlich wieder abgemagerte Models auf, mit Beinen, die problemlos als Reisig durchgehen könnten. Hatte man nicht mehr gesehen seit „Body Positivity“ ausgebrochen ist: „Frauen, liebt euren Körper wie er ist!“, lautete jahrelang die Ansage, und wir rieben uns die Augen vor Plakaten, auf denen Durchschnittsfrauen großräumige Unterwäsche präsentierten. Selbst Barbie hat mitgemacht bei der Selbstakzeptanz und ein paar Gramm draufgelegt.

Ausgerechnet in der Pandemie, wo auch wir Frauen endlich in den Genuss leiblichen Komforts kommen, scheinen wir uns nun auf den unvermeidlichen Backlash zuzubewegen. Die hungrigen Augen ausgemergelter Strumpfhosen- und Wäschemodels lassen unseren Blick gleich doppelt kritisch über den eigenen wabbeligen Lockdown-Körper wandern.

Was soll das!?

Will man netterweise darauf hinweisen, dass wir uns beim Kühlschrankleeren langsam mal am Riemen reißen sollten, weil bald wieder ein "Bikini-Sommer" vor der Tür steht? Oder kommen die gefährlich dünnen Frauen im Namen von "Diversity" zu uns reingeschneit, dem Trend zur Vielfalt, der migrantische, queere, alte und gehandicappte Menschen die lange verwehrte Sichtbarkeit verschaffen will – und nun auch magersüchtigen Frauen?

Ich glaube eher: Man will uns daran erinnern, wo unser Platz ist. Gerne in der Küche, aber bitte nicht am Esstisch, da werden wir bloß dick und unansehnlich. Oder gar am Kopf eines Konferenztisches, da stören wir nur. Hungrig sollen wir wieder sein, denn wer Kalorien zählt, hat keinen Kopf für Karriere. Und die ist ja schon für die Männer reserviert. Ich spiele da nicht mehr mit. Weil ich gerade am eigenen Leib erfahre, wie gut ein Mann es hat: Jogginghose und so. Kapuzenpulli in XL, bisschen Bauch. Und immer ein Stapel TK-Pizzen im Gefrierfach.