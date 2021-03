Na, sitzt du auch im Corona-Eltern-Boot und dir steht das Wasser bis zum Hals? Dann ist es Zeit für eine große Portion Galgenhumor und eine Runde Bullshit-Bingo. Geht auch super per Skype mit anderen Leidensgenossen.

Schon mal Bullshit-Bingo gespielt? Falls nicht, wird es jetzt höchste Zeit. Und gerade jetzt bietet sich die Corona-Eltern-Edition des zynischen Unterhaltungsspiels an. Kann man mit sich selbst spielen, dem Partner oder per Skype mit anderen Eltern. Wetten, ihr alle seid am Ende Gewinner?

Ziel des Spiels ist es, die meisten Sprüche kassiert zu haben. Easy oder? Los gehts!

Hitliste der Top Bullshit-Bingo-Sprüche:

Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Kannst du bitte mal fünf Minuten leise sein? Mama macht das gleich nach dem Call. Eine Folge und dann machst du aus. Nagut, eine Folge noch, dann ist aber wirklich Schluss! Heute gibt's Nudeln. Wollen wir heute Fischstäbchen essen? Willst du nicht mal etwas schönes für Oma malen? Wollen wir Oma und Opa nicht mal anrufen? Hände waschen! Auch zwischen den Fingern! Und Seife! Ziehst du dich jetzt endlich mal an? Abstand halten! Es ist immer noch Corona. Immerhin sitzen wir alle im gleichen Boot. Du hast heute schon genug Süßes gehabt. Das Sofa ist ein Trampolin! Mach jetzt bitte deine Schulaufgaben, es sind schließlich keine Ferien. Machen wir alles, wenn Corona vorbei ist. Wenn das jetzt nicht klappt, gibt es morgen kein Tablet! Wollt ihr nicht mal eine Runde rausgehen?

Na? Wieviele Treffer hast du kassiert?