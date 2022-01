Leise bitte Leben mit extremer Geräuschempfindlichkeit

von Pia Volk

Unserer Autorin ist es oft schon zu laut, wenn neben ihr nur jemand atmet. Wer so extrem geräuschempfindlich ist, träumt natürlich von absoluter Stille. Pia Volk hat diese aufgesucht.

Stille suche ich ständig und überall. Ich bin diejenige, die im Hotel zuerst den Stecker der Minibar zieht und dann den vom Fernseher, und werde wahnsinnig, wenn sich die Klimaanlage nicht ausschalten lässt. Ich habe auch schon mal versucht, den Stromkasten aufzuhebeln, um einfach mein ganzes Zimmer vom Netz zu nehmen. Ohne geräuschdämpfende Kopfhörer verlasse ich nicht das Haus. Ich freue mich sehr darauf, endlich schwerhörig zu werden – in schwachen Momenten.

Auf der Suche nach der Ruhe

Viele Menschen gehen auf der Suche nach Ruhe pilgern, nur um dort mit anderen Menschen zu plappern, die auch runterkommen wollen. Der Jakobsweg ist eine Autobahn der Sinnsuchenden und alles – nur nicht still. Wandern? Okay, aber dort, wo sonst niemand unterwegs ist. Allerdings hat auch meine Leidensgrenze zur Erforschung der Stille Grenzen. Ich würde keine 67 Kilometer mit einem Rucksack durch die Einöde wandern, um meine Ruhe zu haben. Aber 25 Kilometer würde ich auf mich nehmen. Habe ich auch schon: Ich bin durch den Krater des Haleakala-Vulkans auf Maui gewandert oder durch das Innere der Pazifikinsel La Réunion. Beides Orte, zu denen keine Straßen führen. Denn am ruhigsten ist es dort, wo es am mühsamsten ist, hinzugelangen. Aber von wegen: Andere Menschen sind da bequemer und machen eine Helikoptertour über die einsamen Weiten. Dann stehe ich unten, höre tsch-tsch-tsch und fluche lauthals.

Dabei ist es in Vulkankratern auch nicht totenstill: Mindestens der Wind faucht. Aber der stört mich nicht. Vermutlich wird mir auch nie das Zirpen von Grillen oder Wellenrauschen auf die Nerven gehen. Obwohl es an Dezibel dem Rasenmäher und der schlechten Musik meines Nachbarn in nichts nachsteht. Sind es also die menschengemachten Geräusche, die mich irre machen? Nicht nur. Im vergangenen Jahr hatte ich Besuch von Mäusen und von einem Marder, und deren nächtliches Trippeln und Tohuwabohu kann genauso anstrengend sein. Nur höre ich die lediglich, wenn die Menschen alle mal die Klappe halten: nachts nämlich. Und da würde ich gern gar nichts mehr hören. Geräusch wird erst zu Lärm, wenn man es als negativ bewertet, denke ich.

99 prozentige Stille

Die perfekte Stille, wo könnte es sie also geben? Keine Menschen, keine Tiere, kein Wind, kein Nix. Vielleicht eine Höhle tief unter der Erde. Der Raum, den ich bei meiner Recherche finde, liegt tatsächlich im Kellergeschoss und ist mit einer meterdicken Schiebetür verschlossen. Dahinter: ein Labor der Technischen Universität Dresden. Im Normalbetrieb werden hier Lautsprecher, Mikrofone und andere akustische Geräte entwickelt oder für namhafte Firmen getestet. Der Raum muss deshalb schalldicht sein, die Wände dürfen keine Töne zurückwerfen. Eine Stunde lang darf ich die absolute Stille im Innern testen, die sonst nur Mitarbeitern zur Verfügung steht. Groß ist es: Man könnte drei Lkw nebeneinander parken. In der Mitte: ein Computer. Am hinteren Ende stehen Lautsprecher im Kreis, auf Stelzen, die im Fundament verankert sind, denn der Boden, auf dem ich gehe – eher balanciere –, ist ein Drahtnetz. Darunter und um mich herum: Gebilde, die aussehen wie schmale Sandsäcke, gefüllt mit Glaswolle. Sie absorbieren 99 Prozent des Schalls.

Ich ziehe die Tür hinter mir zu, gehe ein paar Schritte und setze mich auf einen Stuhl. Alle Geräusche, die ich dabei verursache, nehme ich übertrieben klar wahr – wie durch In-Ear-Kopfhörer. Es fühlt sich seltsam intim an in diesem gemütlichen Bunker, der allerdings etwas modrig riecht. Ich höre das Blut in meinen Ohren pulsieren und spüre, wie mein Kiefer aufhört, die Zähne aufeinanderzupressen. Mein Nacken und meine Schultern lassen locker. Eine große Entspannung überkommt meinen Körper. Mein Alarmsystem, das ständig in Habachtstellung ist, hat endlich Pause. Ich fühle mich geborgen und sicher.

Immer noch nicht ganz ruhig

Nach einer Weile habe ich mich aber auch an diese Ruhe gewöhnt. Und höre nun doch etwas: ein Fiepen und Sausen, ganz leise. Gibt es das wirklich? Ich hatte gelesen, dass man nach einer halben Stunde in einem absolut stillen Raum anfängt, zu halluzinieren. Bilde ich mir das ein? Zum Test setze ich meine geräuschdämpfenden Kopfhörer auf. Statt dem Fiepen und Sausen höre ich jetzt ein Rauschen und Knistern. Weil die Kopfhörer mich natürlich auch nicht hermetisch von der Welt abschließen, sondern einen Ton produzieren auf einer Frequenz, die von den meisten Menschen als Stille wahrgenommen wird. Das Fiepen und Sausen im Raum muss von den elektrischen Geräten kommen, die hier rumstehen. Schließlich höre ich auch, wenn ein Fernseher auf Stand-by geschaltet ist oder ein Handy an einem Ladegerät lädt. Gleichzeitig merke ich, dass ich selbst Geräusche mache. Wegen der Kopfhörer nehme ich sie nur von innen wahr. Klar, mein eigener Körper ist ja auch ein Resonanzraum. Meine Gelenke quietschen. Irgendwo macht es szzz-szzz und krck-krck. Mit dem Knistern und Rauschen klingt das wie ein mieser Techno-Track. Kann man das abstellen? Könnte es irgendwo noch leiser sein?

Als ich aus dem Keller trete und mich auf den Heimweg mache, fällt mir auf, wie laut es draußen ist. Nicht nur wegen der Autos, auch weil Privatleben mehr und mehr in der Öffentlichkeit stattfindet. Teenies mit Boomboxen, Menschen, die unüberhörbar telefonieren. Während ich in der Bahn sitze, höre ich einzelne Gespräche aus dem allgemeinen Gemurmel heraus. Mein Hirn filtert aus den Tönen, die sich aus Nah und Fern aufeinanderschichten, jene heraus, die es für relevant hält. Ich bin allerdings nicht sicher, dass mein Filter gut funktioniert. Denn wie wichtig ist es für mich, ob der Herr nun seinen Termin beim Neurologen bekommt? Sollte eher ich mir dort einen geben lassen? Vielleicht ist mein Hirn ja einfach kaputt?

Zurück im Keller

Statt beim Neurologenstehe ich Tage später wieder in einem Keller. In dem orangefarbenen Raum hängen rote und blaue Leuchten, Glockenklänge erklingen und verhallen. So würde in einem Woody-Allen-Film vermutlich das Unterbewusste aussehen. Mittendrin: ein Ei – 1,40 Meter breit, 2,40 Meter lang und 1,15 Meter hoch. Das Ei ist eine Floating-Kapsel, sie steht in der "Schwebebad und Massagewelt" des Tranxx in Berlin. Per Knopfdruck läuft sie voll mit körperwarmer Sole. Nach sieben Minuten sind geschätzt 50 Zentimeter Salzwasser darin, ich steige hinein. Auf Wunsch wird das Licht im orangenen Raum ausgeschaltet. Und wer möchte, schließt den Ei-Deckel, dann ist es stockdunkel. Für meinen ersten Floating-Versuch lasse ich das Raumlicht jedoch an und das Ei einen Spalt geöffnet. Es ist düster, aber ich kann mich noch orientieren – und nach allen Seiten ausstrecken, ohne die Wände zu berühren. Das Wasser ist so salzhaltig, dass mein Körper darauf treibt. Meine Ohren sind unter Wasser, und falls das auf Dauer unangenehm sein sollte, liegen neben mir Ohrstöpsel bereit. Ich finde es aber ganz wunderbar. Ich höre wirklich nichts. Patsche etwas mit der Hand auf dem Wasser, um die Gegenprobe zu machen. Drehe meinen Körper hin und her. Ich turne in der Schwerelosigkeit. Es plitschert und plätschert, bis ich die perfekte Position gefunden habe. Danach ist Stille. Komplette Stille.

Draußen Stille, innen geht's ab

Bis kurz darauf: bum-bum, bum-bum, bum-bum. Mein Herz schlägt. Mhhhh-pffff, mhhhh-pffff, mhhhh-pffff. Ich atme. Und mein Hirn: Es rast. Was muss ich mir hiervon eigentlich alles merken, um es später aufschreiben zu können? Was, wenn ich einschlafe? Oder zumindest wegdöse? Werde ich von der Musik, die nach Ablauf der Stunde kommen soll, wirklich aufwachen? Letztere ist eine dämliche Frage, weil ich ja sogar davon wach werde, wenn mein Freund neben mir zu laut atmet.

Mit der perfekten Stille kommt also nicht sofort die Ruhe, nach der ich mich sehne. Die Stille ist draußen, der Lärm ist in mir. Es dauert lange, bis ich es schaffe, das Geplapper in meinem Kopf zu besänftigen, bis ich all das loslassen kann, was in mir tobt. Richtig steuern kann ich den Prozess nicht. Ähnlich fühlt es sich an, wenn ich mich abends ins Bett lege: Ich warte auf den Schlaf und spüre irgendwann, wie ich wegdrifte, kann noch denken "Ah, gleich schlafe ich ein". Der Transitraum des Bewusstseins. Genau da lande ich nach … keineahnungwielange. Mein Zeitgefühl ist ausgeschaltet. Wie auch jedes andere Gefühl. Es kehrt tatsächlich Ruhe ein, ganz langsam, ganz subtil, bis sie mich vollkommen einlullt. Eine totale Abwesenheit von allem – bis ich leise Musik höre und mein Kopf denkt: Nein, nein, nein, hier will ich bleiben.

