Wer auf umwerfende Kerle steht, wird diese heldenhaften Cocktails lieben. Aber Vorsicht: Zu viele tiefe Blicke sorgen für Kaboom im Kopf.

Lakritzlikör à la Black Panther

Zutaten

für den "Panther"-Wodka:

50 g Türkisch Pfeffer (mit Salmiakpulver gefüllte Lakritzbonbons)

17,5 cl Wodka

für 1 Glas:

3 Eiskugeln oder -würfel

8 cl "Panther"-Wodka

eisgekühltes Mineralwasser zum Auffüllen

1 Lakritzschnecke

1. Für den "Panther"-Wodka Lakritz und Wodka in einen Behälter mit Schraubverschluss geben, ca. 2 Tage geschlossen ziehen lassen. Zwischendurch öfter mal durchschütteln, sodass sich der Satz vom Boden löst.

2. Für den Cocktail Eis in einen Tumbler geben. 8 cl vom vorbereiteten Wodka aufgießen. Mit dem Mineralwasser auffüllen und mit der Lakritzschnecke garnieren.

Zubereitungszeit: 5 Minuten (plus 2 Tage Wartezeit)

Der Film zum Drink

"Black Panther" (2018) mit Chadwick Boseman in der Hauptrolle. Ausleihbar z.B. im Sky Store.

Whisky Basil Smash nach Art des Hulk

Zutaten

für 1 Glas:

½ Salatgurke (bio)

5 Blätter Basilikum

2 Stiele Estragon

2 cl Zuckersirup

4 cl Whiskey

2 cl frisch gepresster Limettensaft

einige Eiswürfel

eisgekühltes Mineralwasser zum Aufgießen (z.B. San Pellegrino)

1. Salatgurke, Basilikum und Estragon waschen und gut abtropfen lassen bzw. trocken tupfen. Gurke fein schneiden. Mit Basilikum, 1 Stiel Estragon, Zuckersirup, Whiskey und Limettensaft in einen Mixer geben und fein pürieren. Die Mischung durch ein feines Sieb in einen mit Eiswürfeln gefüllten hohen Tumbler passieren.

2. Vorsichtig mit dem Mineralwasser aufgießen, kurz durchrühren und mit dem restlichen Estragon garnieren.

Zubereitungszeit: 5 Minuten

Der Film zum Drink

"Hulk" (2003) mit Eric Bana in der Hauptrolle. Zu sehen z.B. bei Netflix.

Justice Bitter im Superman-Style

Zutaten

für 1 Glas:

Crushed Ice

4 cl Curaçao-Likör (z.B. Blue Curaçao)

2 cl frisch gepresster Limettensaft

2 cl Zuckersirup

2 cl Bitterlikör (z.B. Campari)

eisgekühltes Mineralwasser zum Auffüllen

1 Cocktailkirsche

1. Ein Longdrinkglas mit Crushed Ice befüllen. Curaçao, Limettensaft und Zuckersirup verrühren und in das Glas gießen. Bitterlikör über einen Löffelrücken ins Glas floaten, sodass sich zwei Schichten bilden.

2. Sehr vorsichtig mit Mineralwasser aufgießen, da sich die Schichten dabei nicht vermischen sollen. Mit der Cocktailkirsche garnieren.

Zubereitungszeit: 5 Minuten

Der Film zum Drink

"Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016) mit Henry Cavill als Superman. Ausleihbar z.B. im iTunes Store oder Google Play Store.

Old Fashioned - frei nach Captain America

Zutaten

für 1 Glas:

1 Stück Würfelzucker

1 Spritzer Angostura Bitter

2 cl stilles, kühles Mineralwasser

5 cl Whiskey

1 Stück Bioorangenschale

1 Cocktailkirsche

1 großer Eiswürfel oder ein größeres Stück Eis

1. Den Zuckerwürfel in einen Tumbler (kurzes Trinkglas mit dickem Boden) geben, den Angostura Bitter daraufträufeln. Das Wasser angießen und alles so lange verrühren, bis der Zucker gelöst ist. Whiskey angießen. Orangenschale leicht andrücken, sodass die Aromaöle austreten.

2. Die Orangenschale und die Cocktailkirsche samt Eiswürfel in das Glas geben und servieren

Zubereitungszeit: 5 Minuten

Der Film zum Drink

"Captain America: The First Avenger" (2011) mit Chris Evans in der Hauptrolle. Zu sehen z.B. bei Disney+.

