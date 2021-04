Muttertag Über diese Geschenke freuen sich Mamas wirklich. Jeden Tag!

Muttertag, der Tag, an dem wir bewusst einmal allen Mamas Danke sagen und uns selbst auch! Klar freuen wir uns über Gebasteltes von unseren Kindern, einen gedeckten Frühstückstisch am Morgen und den einen oder anderen Blumenstrauß. Was uns aber besonders große Freude macht, haben wir hier einmal gesammelt. Über solche Geschenke freuen wir uns nicht nur am Muttertag, sondern an jedem Tag und zu jedem Anlass, den das Jahr so zu bieten hat. Kaufen wir uns sonst auch einfach selbst.