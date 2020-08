Nase schnäuzen und selbst abputzen - 10 Meilensteine für ein Halleluja

Vergesst den ersten Schritt, das erste Wort, den ersten Zahn und lasst uns über die WIRKLICH wichtigen Meilensteine sprechen. von Marie Stadler

1. Die erste Deko auf Greifhöhe, die überlebt

2. Das erste Mal ein Kind und keinen Clown nach dem Satz: "Ich will mich alleine anziehen"

3. Der erste alleinige Treppengang, bei dem man keinen inneren Nervenzusammenbruch aushält

4. Der Tag, an dem man die letzte Kindersicherungen entfernt

5. Der Moment, in dem man realisiert: Das Kind steckt keinen Dreck mehr in den Mund (zumindest jetzt erst mal nicht, bis es in die Pubertät kommt und auf Energydrinks stehen wird)

6. Das erste große Geschäft ohne "MAMAAAAAAA, ABPUTZEEEEEEEEN!"

7. Selber Nase schnäuzen (also mit Output)

8. "Alleine spielen. Mama nicht spielen".... Oh mein Gott, GERNE DOCH!!!

9. Das erste Mal das Kind alleine einkaufen schicken, während du kochst (soooo hilfreich)

10. Das erste Mal: "Es regnet. Lasst uns ins Kino gehen. Es läuft Stirb langsam, Teil 88"