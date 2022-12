Dating wird im kommenden Jahr wieder spannend – hoffentlich nicht nur im negativen Sinne, wenn wir mit Freund:innen über furchtbare Erlebnisse plaudern. Hier die Trends für 2023.

Du bist es nach diesem Jahr schon fast Leid zu daten? Kennen wir. Jedenfalls alle Singles unter uns. Aber mit ein paar neuen Dating-Ideen entfachen wir vielleicht wieder das Feuer in uns – und in unseren Mitmenschen. Einen Versuch ist das wohl wert. Beim Daten ist es schließlich wie beim Essen: Probieren – und dabei bleiben, wenn es schmeckt. Na, da wollen wir doch mal sehen, ob uns die Dating Trends für 2023 munden:

Guardrailing

Ähm...Schienen...bewachen? Nein, nicht ganz. Das englische Wort "guardrail" heißt auf Deutsch "Leitplanke". Und was tut sie? Sie hält uns auf der richtigen Spur. So auch das Guardrailing: Dabei setzen wir mehr persönliche Grenzen und hören auf uns selbst. Unsere emotionalen Bedürfnisse kommunizieren wir klarer und wir sind aufmerksamer, wenn es darum geht, uns anderen zu öffnen. Es geht auch darum, nicht bei jeder Gelegenheit sofort zu springen und rauszugehen, sondern alles im eigenen Tempo, ohne zu viel Druck einzuplanen. Denn was ist schon ein Terminkalender voller Dates neben einer Menge Selbstbestätigung? Richtig: Stress. Such dir lieber in Ruhe aus, wer es auf deine Liste schafft. Das erste Gefühl ist eher so "meeeeh"? Dann erzwinge nichts, was dein Bauch schon versucht zu verhindern. Versteht ihr euch auf Anhieb? Vielleicht ist er:sie dann ein erstes Date, dass sogar positiv in Erinnerung bleibt.

Ethical Sex-ploration

Ja, englische Namen sind einfach hipp. Und ebenfalls hipp sind neue Sex-Trends. Beziehungsweise die Idee, mal etwas Neues und Aufregendes zu tun, anstatt bei der Missionarsstellung zu bleiben. Natürlich nur, wenn du das selbst willst. Immer mehr Menschen gehen scheinbar offen und experimentierfreudig an Sex, Intimität und Dating heran. Und sexuelle Wünsche und Bedürfnisse sind eben wichtig, wenn man eine andere Person kennenlernt. Es kann gut zusammenpassen – oder gar nicht. Beispielsweise, weil der eigene Sexdrive hoch, mittelmäßig, sehr gering oder nicht existent ist. Übrigens ist das alles komplett in Ordnung. Es gibt nun einmal viele Formen der Liebe und der Beziehungsführung – und sich darüber klar zu sein, was man möchte und was man sich nicht vorstellen kann, ist eine gute Grundlage fürs Dating.

Love-Life-Balance

Eine gute Work-Life-Balance wird immer wichtiger. Und zwar nicht nur bei uns selbst, sondern auch bei den Personen, mit denen wir zusammen sein wollen. Ist ja auch klar: Wir können zwar wunderbar allein Urlaub auf den Malediven machen oder die Mädels einpacken und nach Italien fliegen. Aber das sorgt auf Dauer möglicherweise für böses Blut. Mit einer guten Work-Life-Balance kannst sowohl du die Zeit mit anderen und deinem:deiner Partner:in genießen als auch er:sie mit seinem:ihrem Freund:innenkreis und natürlich: dir. So bleibt es ausgewogen und ihr euch trotzdem treu.

Wanderlove

Mit diesem Trend geht ihr euch vermutlich nicht andauernd auf die Nerven. Wanderlove bedeutet nämlich nicht, dass ihr jedes Wochenende einen neuen Berg besteigt oder in 2023 alle Wanderrouten Deutschlands abgrasen müsst. Es bedeutet, dass immer mehr Menschen offener dafür sind, Beziehungen mit Menschen einzugehen, die in einer anderen Stadt leben. Durch die neue Flexibilität im Arbeitsleben können sich das scheinbar immer mehr Deutsche vorstellen. Mal bei dir arbeiten, mal bei ihm:ihr. Mal getrennt sein, mal zusammen. Das kann bei den passenden Personen die Liebe frisch halten und sorgt für aufregende Treffen.

Open Casting

Du setzt dich einfach auf eine Parkbank, ein Schild mit "Date gesucht" dazu – und dann mal sehen, was passiert. Kleiner Scherz. Beim Open Casting geht es darum, sich nicht zu sehr auf deinen Traumtyp zu versteifen, sondern auch mal anderen Menschen eine Chance zu geben. Wenn du sonst nur dem dunkelhaarigen Typ mit blauen Augen eine Chance gibst (schuldig im Sinne der Anklage!), dann solltest du diese Vorstellung für diesen Trend etwas öffnen. Ich muss sagen: Mir klingt das zu sehr nach Omas Sprüchen, die ich jahrelang bekämpft habe. Da bin ich eher dafür, einfach das eigene Ding durchzuziehen – ob als Single oder beim Dating. Klar, ein cooler Charakter oder herausragender Humor kann sehr viel mehr ausmachen als nur das Aussehen. Aber gerade im Online-Dating kriegt man das oft nicht mit. Damit auch hier direkt einmal der Appell an all die Profilinhaber:innen da draußen: Könnt ihr mal nicht nur Selfies, verschwommene Bilder und nur einen Satz hochladen? Danke. Dann urteilen wir vielleicht auch alle weniger nach dem Eine-Millisekunde-Wegswipe-Prinzip.

Und ohne Online-Leben?

Ich weiß. Das Online-Dating ist für viele zum Standard geworden, wenn es darum geht, Menschen kennenzulernen. Wir vergessen oft und gerne, dass es nicht so sein muss. Wenn du dir wirklich wünschst, jemanden kennenzulernen, es aber in diesem Jahr zu oft schiefging, kann eine Pause das beste für dein persönliches Wohl sein. Oder eine Pause von all den Online-Erfahrungen. Stattdessen gibt es auch folgende Möglichkeiten, um ohne sie einzusteigen:

Netzwerke nutzen: Du hast Freund:innen, die dich lieben und kennen. Und sie haben andere Freund:innen, die du möglicherweise nicht kennst und die NORMAL sind. Das kann schon ein absolutes Plus sein, wenn du dazu bereit bist, neue Menschen kennenzulernen. Es mag dir unangenehm sein, aber eine Wahrscheinlichkeit, dass du über deinen Freund:innenkreis an eine Person gerätst, mit der du dich gut verstehst, ist vorhanden. Vor allem muss es dann beim ersten Treffen kein unangenehmes Date sein, sondern kann auch bei einem Sit-in mit Menschen stattfinden, die du magst. Da wird das Kennenlernen gleich etwas weniger stressig. Selbst aktiv werden: Wir haben oft das Gefühl, dass wir niemanden draußen kennenlernen können. Doch das stimmt nicht ganz. Es kann sogar schon vor der eigenen Haustür dazu kommen, beispielsweise bei einem Spaziergang. Hundeliebhaber:innen finden mit einem "Oh, was für ein schöner Hund!" schnell ins Gespräch. Oder du zwingst deine Leute ins Kino, die Bar oder auf ein Event. Manchmal kommt man auch so ins Sprechen mit anderen Menschen und verlernt vor allem auch nicht, dass man es kann. Eine weitere Alternative: Raus aus der Komfortzone und einfach allein einen Sport- oder Sprachkurs belegen, auf den du Lust hast. Ein Interesse habt ihr dann jedenfalls direkt gemeinsam.

Ebenfalls eine Option: Muss es wirklich sein? Nicht jede:r will überhaupt unbedingt eine Beziehung. Wenn du so eine Person bist: gut für dich! Lass dir nicht einreden, dass das zum Leben dazugehört, wenn du auch allein oder nur mit dem Freund:innenkreis glücklich bist. Deine Einstellung kann sich im Laufe der Zeit ändern, muss sie aber nicht.

Verwendete Quelle: Bumble, eigene Recherche