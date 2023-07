von Sandra Winkler Gierig sind wir alle. Aber warum einige nur ein bisschen mehr wollen und andere den Hals nie vollkriegen, erklärt der Persönlichkeitspsychologe Patrick Mussel.

BARBARA: Herr Mussel, lassen Sie uns vorab klären, über was wir hier sprechen. Gier ist der unstillbare Wunsch nach mehr. Richtig?

PATRICK MUSSEL: Ja, aber Sie haben einen wichtigen Aspekt vergessen: Gier geht immer auf Kosten anderer oder der Umwelt.

Wenn der Vater eines Freundes bei einem All-you-can-eat-Buffet nicht aufhören kann zu essen, schadet er niemandem. Trotzdem würde ich sagen, dass er gierig ist …

Na ja, sein Verhalten geht auf Kosten seiner Gesundheit. Und das, was er isst, ist nicht mehr für andere da. Dazu hat das Restaurant durch ihn entsprechend hohe Kosten.

Verstehe. Immer wenn ich mehr will, bekommt jemand anderes weniger. Sind denn alle gierig?

Ja, jeder Mensch hat ein gewisses Maß an Gier. Der eine mehr, der andere weniger.

Gier im Alltag kennt tatsächlich jeder: Wir versuchen, uns bei der Steuererklärung einen Vorteil zu erschummeln, drehen die Heizung hoch und denken: So schlimm wird es schon nicht sein.

Wir wägen permanent ab. Und wenn der Schaden abstrakt ist, weit in der Zukunft liegt und keine bestimmte Person, sondern die Allgemeinheit betrifft, ist die Hemmschwelle niedrig.

Warum wollen Menschen überhaupt ständig mehr, als sie brauchen?

Wahrscheinlich steckt das in uns drin. Wir wollen uns Ziele setzen, sie erreichen – und dann nicht stehen bleiben, sondern neue Ziele verfolgen. Das macht uns zu produktiven Wesen und war Voraussetzung dafür, uns so weit entwickeln zu können.

Das klingt nach Ehrgeiz – wo ist da der Unterschied?

Ehrgeiz bezieht sich in der Regel auf Leistung. Gier hingegen auf Geld. Darüber hinaus hat Ehrgeiz nicht die negative Konnotation von "Koste es, was es wolle" und "auf Kosten anderer". Beide Begriffe beziehen sich auf zielbezogenes Annäherungsverhalten, aber nur Gier beinhaltet den exzessiven, unstillbaren Wunsch nach mehr.

Warum sind denn einige Menschen gieriger als andere?

Persönlichkeitsmerkmale wie Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit oder eben auch Gier haben eine genetische Komponente, sie sind also zum Teil angeboren. Gleichermaßen werden sie aber auch durch Erfahrungen beeinflusst.

Welche Erfahrungen machen gierig?

Wenn man zum Beispiel als Kind nicht von den Eltern geliebt worden ist, kann das eine mögliche Ursache für ausgeprägte Gier sein. Sind grundlegende persönliche Bedürfnisse wie auch Akzeptanz oder Kontrolle nicht befriedigt, muss man sich in anderen Bereichen Glücksmomente und Bestätigung suchen – zum Beispiel indem man sich Luxusgegenstände kauft. Was einem im Inneren fehlt, wird kompensiert, indem man es im Äußeren sucht. Das ist ein nachvollziehbarer psychologischer Mechanismus.

Was fördert noch unsere Gier?

Wir haben Probanden gebeten, sich mit der Biografie einer gierigen Person zu beschäftigen. Danach waren sie gieriger.

Da hätte ich einen gegenteiligen, abschreckenden Effekt erwartet …

Rufen wir Aspekte wie Geld, Reichtum oder Luxus in das Bewusstsein eines Menschen, wird das Persönlichkeitsmerkmal Gier getriggert. Weniger gierige Personen reagieren allerdings kaum auf solche Reize.

Gibt es so etwas wie die Top Ten der gierigsten Nationen?

Nein, aber wir haben unter anderem in Deutschland und den USA Daten erhoben und dabei höhere Werte in den USA gefunden. Das würde zumindest dem Stereotyp entsprechen: Amerika, das Land, in dem persönlicher Erfolg und gesellschaftlicher Status besonders stark über das Einkommen und den Wohlstand definiert werden.

Gibt es auch ein Mittel gegen Gier?

Ja, wir sind nicht zu 100 Prozent Opfer unserer Persönlichkeit und können uns in verschiedenen Situationen unterschiedlich verhalten. Auch wenn der Vater Ihres Freundes sich am Buffet nicht zurückhalten kann, gelingt es ihm vielleicht bei riskanten Aktienspekulationen.

Aber am Buffet muss er zulangen …

Wahrscheinlich. Er könnte sich aber dazu entschließen, nur noch in Restaurants zu gehen, in denen er jede Portion bezahlen muss. Dadurch hat er am Ende des Tages weniger gieriges Verhalten gezeigt. Und interessanterweise kann das zur Gewohnheit werden, sodass sich sogar die Persönlichkeit verändert.