Wie heißt es so schön? Hinterher ist man immer schlauer. Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, wenn du könntest? Diese Leser:innen verraten es uns.

Hach, was wäre das schön, wenn wir Zeitmaschinen hätten und unser früheres Ich besuchen könnten, um uns einen wichtigen Ratschlag für die Zukunft zu geben. Denn kaum ein Mensch blickt in die Vergangenheit zurück und bereut nicht mindestens eine Sache, die er getan, erlebt oder eben nicht getan oder nicht erlebt hat. Ob es eine Krankheit ist, die man hätte vermeiden können, eine toxische Ehe oder das Abi, das man nie gemacht hat. Einiges kann man eventuell noch als Erwachsener nachholen, anderes ist für immer verloren.

Die Kolleg:innen von Eltern.de haben auf ihrer Facebook-Seite einen Post von "Stadt, Land, Mama" geteilt und gefragt: Wenn du deinem 18-jährigen Ich einen Satz sagen könntest – welcher wäre das?

Die Resonanz war unglaublich, mehr als 1000 Leser:innen haben erzählt, welchen Ratschlag sie ihrem früheren Ich geben möchten. Die Antworten waren lustig, berührend, traurig und mutmachend. Wir haben euch mal zwanzig herausgefischt. Und an dieser Stelle sei gesagt: Toll, dass so viele mitgemacht haben. Die Antworten waren wirklich inspirierend und bewegend!

Was ich meinem 18-jährigen Ich rate 1 von 20 1 von 20 "Egal, was kommt: Du wirst es schaffen." Mehr 2 von 20 "Nichts! Denn wäre alles nicht so gekommen, wie es gekommen ist, wäre heute einiges anders. Die Vergangenheit macht uns zu dem, was wir sind." Mehr 3 von 20 "Entweder heirate nicht oder nur mit Ehevertrag!" Mehr 4 von 20 "Du bist stark und alles, was in den nächsten Jahren passieren wird, wird dich nur noch stärker machen." Mehr 5 von 20 "Achte auf deinen Körper - er wird nicht nochmal so..." Mehr 6 von 20 "Mach dir nicht zu viele Gedanken darum, was andere über dich denken könnten, denn ihre Welt dreht sich meist um anderes als um dich und du bist nur wegen deiner eigenen Gedanken traurig oder unsicher." Mehr 7 von 20 "Trenne dich von ihm und dir bleibt viiiiel Leid erspart." Mehr 8 von 20 "Bekomme spätestens mit 30 ein Kind, egal was passiert!" Mehr 9 von 20 "Du hast den Mann fürs Leben gefunden, das Baby hat den besten Vater der Welt bekommen." Mehr 10 von 20 "Kauf noch mehr Schuhe, wir haben später genug Platz." Mehr 11 von 20 "Es ist okay, so jung Mama zu werden, du packst das, und wirst eine wunderschöne Tochter bekommen... Danach folgen 4 weitere unglaubliche Kinder, die dir die Welt bedeuten. Hab Vertrauen und das Wissen, das alles aus einem bestimmten Grund geschieht." Mehr 12 von 20 "Sieh manche Dinge einfach gelassener, das hilft beim heilen." Mehr 13 von 20 "Alles richtig gemacht. Nur deswegen bin ich der Mensch, der ich jetzt bin. Man lernt aus Erfahrungen." Mehr 14 von 20 "Liebe deine Eltern jeden Tag so, als wäre heute der letzte mit ihnen." Mehr 15 von 20 "Ich würde mich schweigend beobachten und insgeheim lachen. Nichts würde ich raten — damit würde ich meine eigene Existenz gefährden. Der soll nur machen, auf die Schnauze fliegen und dran wachsen." Mehr 16 von 20 "Mach, was dir wichtig ist, und nicht das, was deine Mutter von dir will!!" Mehr 17 von 20 "Sortier’ manche Menschen früher aus deinem Leben aus." Mehr 18 von 20 "Kaufe Pfizer Aktien!" Mehr 19 von 20 "Altenpflege ist 18 Jahre später nicht mehr so toll, wie es dir gerade scheint!!!" Mehr 20 von 20 "Halte durch, dein Leben wird toll." Mehr

Klar, wir alle hätten es gerne besser gewusst mit 18. Andererseits war diese Zeit doch wahrscheinlich so spannend, weil wir eben noch nicht viel übers Leben wussten, oder? Ein paar Kommentare lassen es durchblicken: Wir lernen aus Fehlern und niemand lebt sein Leben, ohne auch mal Lehrgeld zu zahlen. Auch, wenn es nicht immer leicht ist, ist an der buddhistischen Weisheit "Laufe nicht der Vergangenheit nach. Verliere dich nicht in der Zukunft. Die Vergangenheit ist nicht mehr. Die Zukunft ist noch nicht gekommen" auf jeden Fall was dran!

