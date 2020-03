Radioaktiv nach Krebstherapie: Meine Zeit im Strahlenknast

Vor elf Jahren bekam ich die Diagnose Schilddrüsenkrebs. Das Organ wurde mir kurze Zeit später entfernt, doch das reichte nicht, weil immer noch Tumorzellen in meinem Körper waren. Damit sie regelrecht weggebrannt werden, kam ich in die Nuklearmedizin. Das ist ein Klinikbereich, in dem diese gelb-schwarzen Schilder hängen, die vor Strahlung warnen. Die kannte ich bisher nur von Anti-Atomkraft-Demos.

"Ich war selbst radioaktiv"

Der Raum, in dem ich die nächsten Tage verbringen sollte, sah dann aber wie ein normales Krankenzimmer aus, ein Bett, ein Tisch, ein Fernseher, weiße Wände. Nur dass diese, die Tür und die Fenster eben verbleit sind. Ich bekam eine kleine weiße Kapsel mit Radiojod, abgestimmt auf meine Größe und mein Gewicht, zum Schlucken. Und dann hieß es abwarten, die Zeit rumkriegen. Den Gedanken, dass ich da tatsächlich selbst radioaktiv war, finde ich heute noch unheimlich.

Im "Strahlenknast", so nenne ich das Zimmer, durfte ich keinen Besuch empfangen, auch nicht vor die Tür gehen. Die Pflegekräfte kamen nur herein, um das Essen abzustellen, man darf sich ihnen nicht nähern. Von den anderen Patienten war ich ebenfalls abgeschirmt, weil alle unterschiedlich stark strahlen. Man hört nur ab und an die Spülung im Bad, das man sich mit dem Nachbarzimmer teilt. Die Toilette hat ein Geräusch gemacht wie jene im Flugzeug, alles muss weggesaugt werden, weil es verstrahlt ist, auch das Duschwasser.

Leben in völliger Isolation

Es klingt bestimmt absurd, aber vor der ersten Behandlung hatte ich mich sogar darauf gefreut, dass ich meine Ruhe haben würde. Viel schlafen, mit niemandem reden müssen, drei Tage verordnete Pause. Doch schon am ersten Tag kippte das, und ich wusste bald nicht mehr, wohin mit mir. Zuerst habe ich meine Eltern und Freunde abtelefoniert, dann mitgebrachte Bücher hervorgeholt – aber ich konnte mich gar nicht aufs Lesen konzentrieren. Meine Gedanken schweiften immer wieder ab: Hoffentlich geht alles gut ... Ich habe Krebs ... Dort wurde mir einmal mehr klar, wie sehr die Krankheit mich doch belastete. Ich habe versucht, die Sorgen zu verdrängen, pragmatisch zu sein. Hauptsache, der Mist ist weg und am Ende der Reise stimmt das Ergebnis! Alle Ablenkungsmanöver scheiterten, fernsehen wurde schnell öde, das Internet hat nicht gut funktioniert. Eigentlich stricke ich leidenschaftlich gern, aber ich konnte keine Wolle mitnehmen, weil sie sonst "kontaminiert" worden wäre und man sie hinterher nicht hätte so heiß waschen dürfen wie die restliche Kleidung. In so einer Situation schleicht die Zeit. Ich fühlte mich isoliert. Und so war es ja auch.

Nie wieder Strahlenknast

Während dieses ersten Aufenthalts in der Nuklearmedizin habe ich auch noch erfahren, dass meine beste Freundin gestorben ist – und es war keiner da, der mich in den Arm nehmen konnte. Das war sehr, sehr schlimm. Zwei Tage musste ich noch ausharren, stand am Fenster, habe verbotenerweise geraucht und zu meinem Mann geschaut, der von der Wiese vor dem Krankenhaus zu mir hochblickte. Nach meiner Entlassung durfte ich mich ihm ein paar Tage lang nicht nähern, bis sich die restliche Strahlung verflüchtigt hatte – sie halbiert sich täglich, wenn man draußen ist. Ich erhielt auch Anweisungen, mich zunächst von anderen, insbesondere von Schwangeren und Kindern, fernzuhalten.

In all den Jahren seit der Diagnose war ich acht Mal in dem Zimmer, bis zu fünf Tage lang. An die Isolation und das Nichtstun hab ich mich nie richtig gewöhnt. Heute gelte ich als geheilt, muss nur noch zur halbjährlichen Kontrolle. In den "Strahlenknast" muss ich glücklicherweise nicht mehr. Als sie mir das sagten, habe ich vor Erleichterung geweint.

JULE BAEHR, 52, Art-Direktorin, greift immer zu ihrem geliebten Strickzeug, bevor Langeweile aufkommt.