Angst vor der Zukunft? Vergiss es! Laut Studie erreichen wir erst mit 60 den Gipfel unseres Selbstbewusstseins. Der allerbeste Teil unseres Lebens liegt also noch vor uns! YIHA! von Marie Stadler

Hätte uns das mal einer früher gesagt... Laut einer Studie, die im Psychological Bulletin veröffentlicht wurde, werden wir im Erwachsenenalter immer selbstbewusster. Den Höhepunkt erreichen wir nicht mit 30, auch nicht mit 40 oder 50. Nee, so richtig glücklich mit uns selbst sind wir erst mit 60. Das passt uns zeitlich auch ehrlich gesagt ganz gut, denn ein paar Jahre darauf haben wir dann ja so richtig Zeit, unsere unperfekte Plauze ungeniert im Bikini zur Schau zu stellen. Außerdem sind dann definitiv die Kinder aus dem Haus und keiner muss sich für uns schämen, wenn wir plötzlich auf dem Dachboden unser Ballerina-Tütü wiederentdecken, unsere Buffalos aus den 90ern mal wieder spazieren tragen wollen oder Freude daran finden, das männliche Geschlecht in all seiner Schönheit nachzutöpfern. Man weiß ja nicht, was man dann so für Hobbys hat.

Das Beste kommt zum Schluss

Neidische Blicke auf die dellenfreie und faltenlose Jugend sind jedenfalls völlig sinnbefreit, denn genau die hat laut Studie trotz aller Makellosigkeit das größte Problem mit sich selbst. Mit jedem Lebensjahr gewinnen wir mehr Freude an uns, bis wir mit 60 schließlich absolute Gurus in Sachen Selbstliebe sind. Danach nimmt unser Selbstwertgefühl auch erst dann wieder etwas ab, wenn die Gesundheit und unsere Selbständigkeit abbauen. Aber ganz ehrlich: Das ist dann auch völlig egal. Wenn es irgendwann bergab geht mit uns, haben wir uns vorher wenigstens nochmal gepflegt amüsiert und fanden uns toll dabei, selbst wenn wir peinlich waren. Wer also meint, in der Schatzkiste aus der Jugend seien die größten Erinnerungsschätze versteckt, der hat ja nicht den Hauch einer Ahnung, was da noch kommt. So richtig lustig wird es mit 60. Auf die Erinnerungskiste, die wir dann packen, freuen wir uns jetzt schon!