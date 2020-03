Sind wir nicht alle ein bisschen Hypochonder?

„Als Kind sagte meine Mutter oft zu mir: ‚Setz deine Mütze auf, sonst bekommst du Kopfgrippe!‘ Keine Ahnung, wie die sich äußert – ich habe lieber meine Mütze aufgesetzt.“

Alina, 32

„Mein Exmann hatte alle möglichen schweren Krankheiten: Hirntumore, Herzinfarkte … Er ging zum Röntgen, in die CT-Röhre und am Wochenende in die Notaufnahme – ich musste immer mit. Ansonsten: auf dem Sofa liegen und leiden. Zum Kotzen! Seit zehn Jahren sind wir geschieden. Und er erfreut sich immer noch bester Gesundheit.“

Catalina, 46

„Ich wollte von einem Orthopäden erfahren, warum es in meiner rechten Leiste schnalzt bei einer bestimmten Bewegung. Etwa wenn ich vom Fahrrad ab- oder aus der Dusche steige. Es ist kein wirklicher Schmerz, fühlt sich aber unangenehm an und klingt gruselig. Der Arzt konnte nichts feststellen. Ich sagte: ,Aber irgendwas muss da sein, auf der anderen Seite hab ich’s ja nicht.‘ Und er: ,Dann lassen Sie die Bewegung rechts halt sein.‘“

Georgina, 48

„Mit zehn war ich überzeugt, einen tödlichen Herzfehler zu haben – was sonst hätten die ab und zu auftretenden Herzstiche bedeuten sollen? Weil ich meine Eltern mit dieser Information nicht belasten wollte, vertraute ich mich einer gleichaltrigen Freundin an. Aber sie hatte die gleichen Symptome – na super, wir würden dann also beide sterben.“

Miriam, 35

„Mein Sohn hatte eine üble Verfärbung am großen Zeh. Ich dachte: innere Blutung! Nagelpilz! Die Kinderärztin ließ ihn ein Fußbad nehmen, drückte sachte am aufgeweichten Zeh herum, ging mit einem Stäbchen unter den Nagel und sagte dann: ,Nee, schauen Sie, das ist nur Dreck.‘“

Irina, 37

„Ich hatte schon seit Monaten steife Füße beim Aufstehen. Mir blieb die Luft weg beim Joggen, und ich war jeden Abend todmüde. Ich war davon überzeugt, irgendeine ernste Erkrankung zu haben und ging schließlich zum Arzt. Der hörte sich das an und sagte dann: ,Gewöhnen Sie sich dran. Das nennt man Alter.‘“

Thorsten, 51

„In meiner Familie reden wir fast ausschließlich über Krankheitszustände. Ich würde sagen, das ist der Kitt, der uns zusammenhält. Auf ,Wie geht es dir?‘ antworten alle immer in Diagnosen oder mit Anekdoten aus dem Behandlungszimmer. Für Außenstehende mag das so klingen, als wären wir hypochondrisch veranlagt. Aber wir gehen da ganz nüchtern ran, faktisch. Ehrlich.“

Ann-Kathrin, 47

Krankheiten, die wir am meisten fürchten:

1. Krebs

2. Alzheimer/Demenz

3. Unfall mit Verletzungen

Was tun, wenn der Partner Kopfschmerzen für einen Gehirntumor hält? Dr. Gernot Langs, Chefarzt im Fachzentrum Psychosomatik an der Schön Klinik in Bad Bramstedt, weiß Bescheid:

„Zuerst einmal: Als Partner oder Angehöriger von jemandem mit Gesundheitsängsten sind Sie nicht der Therapeut. Und Sie sind auch nicht der Arzt. Stellen Sie daher keine Diagnosen. Sagen Sie also nicht: ‚Da ist doch nichts, du hast nur ein psychisches Problem.‘ Sagen Sie: ‚Ich mache mir Sorgen, weil du diese Ängste vor schweren Krankheiten hast. Lass uns noch einmal gemeinsam zum Arzt gehen und besprechen, was wir tun können.‘ Die Hausärzte sind mittlerweile geschult, Menschen mit Gesundheitsängsten zu erkennen. Sie wissen meist, wie sie den Patienten ins Boot holen und ihm vermitteln können, dass seine Probleme wohl eher stressbedingt sind und sich nicht allein auf körperlicher Ebene lösen lassen. Und sie wissen auch, dass es ihnen eher Zeit spart, einmal ein längeres Gespräch zu führen, als jemanden immer wieder pro forma zu behandeln, der ständig vor ihrer Tür steht.“

Fakten der Angst:

Schätzungsweise 15–30 % der Patienten in Allgemeinpraxen klagen über körperliche Symptome, ohne dass der Arzt dafür eine organische Ursache findet

Im Schnitt vergehen 7 Jahre, bis Hypochondrie behandelt wird

Bromosis, auch „Eigengeruchswahn“, ist die Vorstellung, man würde stinken

Spürt man nach dem Lesen eines Beipackzettels tatsächlich Symptome, nennt man das Nocebo-Effekt

Wer sich ständig krank fühlt, stirbt früher, fanden Forscher der Uni Zürich heraus

9% der Deutschen glauben, eine Glutenunverträglichkeit zu haben – 0,5 % davon haben recht

In Großbritannien bekam ein Hypochonder Krankenhausverbot im ganzen Land. Er hatte unter anderem vorgegeben, Aids und Ebola zu haben