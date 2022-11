"Der Kummer, der nicht spricht, nagt am Herzen, bis es bricht", hieß es schon von Shakespeare in seinem berühmten Stück "Macbeth". Also sollten wir den Kummer sprechen lassen, wenn unser:e Partner:in sich erdreistet, mit uns Schluss zu machen. Am besten spontan, ungefiltert und möglichst garstig.

Trennungen sind ziemlich unsexy

Aber wer hat in solchen Momenten schon die notwendige Schlagfertigkeit parat? Bei einer Trennung mit Ansage, ist man vielleicht schon so abgestumpft, dass der letztliche Schlussstrich vielleicht noch ein "Meh" aus uns herausbekommt. Oder es kommt aus heiterem Himmel, und unsere zerstörten Hoffnungen und Träume für die gemeinsame Zukunft bahnen sich den Weg aus unserem Körper in die Niagarafälle, die aus unseren Augen herausschießen. Da kommt selten viel mehr aus uns heraus als ein schluchzendes: "Aber … aber …!"

Nicht sexy. Natürlich warten die Leute selten darauf, dass man mit ihnen Schluss macht (es ist im Zweifel auch besser, die Person zu sein, die Schluss macht, als die, mit der Schluss gemacht wird). Es schadet allerdings nie, vorbereitet auf alle Eventualitäten zu sein.

Es lohnt sich, gewappnet zu sein

Egal also, ob du dich innerlich darauf vorbereitest, dass man mit dir Schluss machen könnte (wenn dem so ist, dann mal kurz Spaß beiseite: Lässt sich da nicht noch was machen? Oder solltest du vielleicht den schmerzhaften Strich ziehen? Oder hast du einfach Lust auf ein bisschen Schmunzeln (das können wir ohnehin alle gerade gebrauchen): Wir haben zwölf schlagfertige Antworten für Trennungen dabei, die alles andere als "erwachsen" oder "diplomatisch" sind.

Aber mal ganz ehrlich, wer möchte denn in jeder Situation immer der:die "Vernünftige" sein? Manchmal muss es einfach raus, entgegen des Zeitgeistes auch ganz ohne Filter. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.