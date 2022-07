"I’m a single lady" sang schon Beyoncé ganz stolz. Die Menschen, die die folgenden witzigen Tweets geschrieben haben, warten zum Teil noch auf den Ring. Andere haben es sich lieber auf der Couch bequem gemacht – der:die Richtige wird schon über kurz oder lang auftauchen. In einer Gesellschaft, in der Paarbeziehungen offenbar das oberste Ziel sind, sind genau solche Tweets doch genau das, was wir lesen wollen.

10 witzige Tweets über das Single-Leben

"Ich: Warum sind alle zusammen und ich bin Single?

Auch ich: Lehnt jedes Date ab, braucht 3-5 Werktage für eine Antwort und lächelt nie."

Das Singledarsein ist ziemlich zeitintensiv – es ist neben den ganzen Alltagsaufgaben und der Selfcare nicht so einfach, sich auch noch um Dates zu kümmern. Oder ständig lieb lächelnd durch die Gegend zu laufen. Manchmal haben wir auch einfach keine Lust auf ein Treffen mit einem Wildfremden, das in neun von zehn Fällen im Mindesten eine Zeitverschwendung, im schlimmsten Fall ein kleines Desaster wird. Immerhin weiß diese Person, woran es liegen könnte, dass der:die Richtige sich noch nicht gemeldet hat.

"Wart ihr schon mal so sehr Single, dass ihr niemanden hattet, dem ihr betrunken schreiben konntet?"

Sicherlich klingt diese Nachricht auf den ersten Blick ein wenig traurig. Aber: Wie viele von uns waren schon einmal in genau der Situation, dass wir betrunken die peinlichsten Nachrichten an unsere Verflossenen geschickt haben? Oder, noch schlimmer: aus Versehen besagte peinlichste Nachricht an eine Person geschickt haben, die einen ähnlichen Namen hat, weil wir es in unserem Zustand nicht mehr richtig checken konnten? Dieser Person ohne Verflossene in der Kontaktliste ist einiges erspart geblieben.

"NETFLIX: Schauen Sie noch?

Ich: Nein

NETFLIX: Wollen Sie es trotzdem im Hintergrund laufen lassen, um die ohrenbetäubende Stille Ihrer Einsamkeit zu füllen?

Ich: ...ja"

Ganz ehrlich: Wer kennt das nicht? Zumindest an manchen Tagen? Nichts einzuwenden gegen ein paar Hintergrundgeräusche, unserer Meinung nach.

"Ich wähle meine Unterwäsche für den Tag danach aus, wie wahrscheinlich es ist, dass ich Sex habe. Heute trage ich eine gebrauchte Einkaufstüte, die ich auf dem Straßenrand gefunden habe."

In jedem Fall kann man von dieser Person sagen, dass sie realistische Vorstellungen hat und nicht meint, die Hauptfigur in "Sex and the City" zu sein.

"Single mit 23: 'Ich muss rausgehen und jemanden kennenlernen!'

Single mit 29: 'Wenn es so sein soll, wird die richtige Person mich zu Hause finden.'"

Seien wir ehrlich: Irgendwann ist die Zeit, in der wir ständig unterwegs sind und von der einen zur nächsten Party hetzen, auch vorbei. Und nicht nur zu Zeiten von Pandemien ist es manchmal einfach bequemer, auf den:die Richtige von zu Hause aus zu warten. Es gibt schließlich den Lieferservice.

"Eines Tages wird ein Typ sehen, wie ich in meinem geparkten Auto ein ganzes Grillhähnchen mit bloßen Händen esse und denken: 'Das ist sie, sie ist die Richtige'."

Denn dieser Mensch wird dich lieben, genauso wie du bist – mit Knochen und allem.

"Wenn man Single ist, kann man verrückte Dinge vermissen.

Ich sehne mich nach einem Streit....Ich vermisse es, wütend zu sein."

Es gibt eben Leute, die brauchen den Adrenalinschub, den ein Streit um schmutziges Geschirr, allzu eindeutige Blicke gen andere Menschen und hochgeklappte Toilettensitze mit sich bringt. Für die ist das Single-Leben tatsächlich nicht einfach.

"(erstes Date)

Sie: Hattest du schon mal eine Langzeitbeziehung?

Ich: Ja, ich habe diese Schuhe schon ewig."

Über die Schuhe eines Menschen kann man mehr von der Persönlichkeit ablesen, als man glauben könnte. Jemand, der:die so gewissenhaft mit dem eigenen Paar an den Füßen umgeht, wird doch sicherlich auch um ein langlebiges Beziehungspaar bemüht sein?

"Ich war etwa eine Woche lang auf Tinder, dann habe ich die App verlassen, weil jeder dort auf Wandern stand"

Ganz ehrlich, was hat es damit auf sich? Wandern, Bungeejump, Kanufahren im Nirgendwo, umgeben von den schönsten Bergen dieser Welt. Was ist aus dem guten alten Selfie auf der Couch geworden? Schlimmer noch: Wird man selbst zu jeder dieser Aktivitäten mitgeschleppt, wo der:die Umworbene ja offenbar den ganzen Tag nichts anderes macht, außer durch Täler zu wandern, ungesichert Klippen zu erklimmen oder aus lächerlich großer Höhe hinabzuspringen? Nein, danke.

"Dating-Apps sollten verlangen, dass man Fotos von seiner Wohnung hochlädt, damit man weiß, worauf man sich einlässt."

Der Mensch kann noch so süß sein, ein Müllhaufen in der Ecke der Wohnung samt totem Hamster irgendwo dazwischen ist ein absolutes No-Go.

Verwendete Quelle: twitter.com