Gehässige Kommentare über ihren Körper bekommt unsere Autorin täglich zu hören. Gar nicht so leicht, nicht zurückzuschießen. von Magda Albrecht

Vor vielen Jahren, wir waren noch nicht so lange zusammen, befand ich mich mit meiner Freundin Rike auf dem Weg nach Brandenburg. Ein kleiner, romantischer Wochenendtrip, nur wir beide. Am Bahnhof zeigte sie grinsend auf meine Tasche und fragte, ob ich den halben Hausstand mitnehmen müsse, nur weil wir mal zwei Tage die Stadt verlassen. Ich kann es wirklich nicht leiden, wenn andere die Größe meines Gepäcks bewerten.

Für alle Eventualitäten gewappnet zu sein ist mir eben wichtig. Und zwei Pullis für ein Wochenende sind mir immer noch einer, eher zwei zu wenig. Spürbar genervt antwortete ich meiner – schlanken – Freundin, dass ja nicht jede nur mit zwei kleinen Hosen verreisen könne und meine Klamotten eben mehr Platz benötigten. Rike schüttelte augenrollend mit dem Kopf und hakte die Sache ab. Ich hingegen hatte einen neuen Kosenamen für sie: kleine Hose.

Beim Frühstück fragte ich sie: „Willst du noch Kaffee, kleine Hose?“ Beim Spaziergang durch den Wald rief ich: „Nicht so schnell, kleine Hose, warte mal!“ Irgendwann hatte sie die Faxen dicke und blaffte mich von der Seite an, dass ich das mal bitte lassen solle. „Wo ist dein Problem?“, fragte ich sie. „Ist es neuerdings verpönt, eine kleine Kleidergröße zu haben?“ Sie holte Luft: „Ich finde es nur nervig, dass du es ständig anmerken musst.“

Wir fingen an zu streiten. Und wurden immer wütender. Sie, weil ich ihren Ärger über diesen affigen Kosenamen nicht ernst nahm, und ich, weil ich nicht fassen konnte, dass sie sich über so eine Kleinigkeit wirklich aufregt. Nach ein paar Minuten Schlagabtausch kamen wir drauf, was schieflief: Wer mag es schon, wenn der eigene Körper als Gegenstand eines Witzes herhalten muss? Auf körperliche Merkmale reduziert zu werden fühlt sich selten glamourös an. Keiner mag es, (vor-)verurteilt zu werden, und doch machen wir es fast alle.

Mein Körper ist seit Kindertagen ein Politikum, nein, mein Körper wird zum Politikum gemacht: Die Ärztin, die mit Blick auf meine strammen Beinchen warnte, dass ich „bald nicht mehr“ in meine Kleider passe. Die abwertenden Sprüche der Mitschüler („Oink, oink!“). Das Lästern der Mädchen im Tennis camp, weil ich nicht nur dick bin, sondern auch stets als Letzte vom morgendlichen Joggen am Strand zurück ins Zelt kam.

Mich gibt es nur mit Bauch. Und Doppelkinn. War schon immer so und wird wohl auch so bleiben. Bei unserem Streit fragte Rike mich, warum ich den Fokus so sehr auf Äußerlichkeiten lenke. Aber für mich ist es Alltag! Ich werde so oft auf mein Äußeres reduziert, dass ich diesen Blick längst selbst übernommen hatte. Wem ständig gespiegelt wird, dass die äußere Hülle extrem relevant ist, gewöhnt sich eben dran.

Rike hatte auch schon dumme Sprüche zu ihrem Körper gehört. Aber nicht in der Masse, und selten mit der Gehässigkeit, wie ich es seit meiner Kindheit erlebe. „Kleine Hose“ wirkte da auf mich wie eine Lappalie. Ein kleiner, wenn auch schlechter Witz.

Rike und ich diskutierten noch lange darüber. Genau genommen haben wie nie mehr aufgehört. Über unsere Schamgefühle und Unsicherheiten sprechen wir heute ganz selbstverständlich. Auch darüber, wie wütend es mich macht, dass Mädchen und Frauen immer möglichst wenig Platz einnehmen sollen: Bitte schlank, unauffällig, lieb. Aber niemals die laute, dicke Frau, die was zu sagen hat.

Inzwischen mache ich seit vielen Jahren beruflich etwas Komisches. Ich stelle mich hin und sage einen Satz, den fast keine Frau freiwillig sagt. Der geht so: Guten Tag, ich heiße Magda, und ich bin dick. Ich spreche quasi beruflich über das – mein – Dicksein und darüber, wie dicke Körper gesellschaftlich bewertet werden. Oder besser gesagt: abgewertet werden. Es ist kein Zuckerschlecken, eher so ein Kratzen mit den Fingernägeln auf der Tafel. Die Verkäuferin, die spöttisch lächelt, wenn ich nach einem Kleidungsstück in Größe 50 frage. Die Angst davor, dass ich nicht in den Flugzeugsitz passe. Oder ausgelacht werde.

Die Kommentare zu meinem Essverhalten, egal eigentlich, ob ich nun Salat oder Pommes esse. Die unerbetenen Ratschläge, die mir Twitter-Trolle schreiben, obwohl sie mich nicht kennen, geschweige denn meine Krankengeschichte. Die Tatsache, dass mein Gesundheitszustand darüber entscheidet, wie respektvoll ich behandelt werde. Die automatische Annahme, dass ich mich im Fitnessstudio angemeldet habe, weil ich abnehmen will – nicht etwa, weil mir Bewegung Freude macht. Die Gewissheit, dass diese unsinnige Formel namens Body-Mass-Index auch heute noch darüber entscheidet, wie gut eine bezahlt oder ob sie überhaupt eingestellt wird. Genug der Beispiele? Ich habe doch gerade erst angefangen!

Dem Body-Mass-Index verdanken wir übrigens diese scheußlichen Begriffe „normalgewichtig“, „übergewichtig“ oder „adipös“, auch „krankhaft fettleibig“ genannt. Da lernen wir Dicken gleich: Normal sind wir nicht. Danke, liebe Weltgesundheitsorganisation! Die ist nämlich dafür verantwortlich, dass unsere komplexen Menschenleben in eine Handvoll Kategorien gequetscht werden.

Die Werte dafür, wer als „übergewichtig“ gilt, wurden Mitte der 1990er von ebendieser Organisation abgesenkt. Millionen von Menschen wurden auf einmal zu übergewichtigen Moppeln umdefiniert, obwohl sie nicht ein einziges Pfund zugenommen hatten!

Weitere wissenschaftliche Erkenntnisse: Die bisherige Annahme, dass das sogenannte Übergewicht mit einer verkürzten Lebensdauer einhergeht, kann so pauschal nicht behauptet werden. Adipositas korreliert zwar mit einem erhöhten Risiko für viele Erkrankungen, aber auch dies muss stets in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und Sozialstatus betrachtet werden. Ein dänisches Forschungsteam verkündete 2016 gar, dass jener BMI, der mit dem geringsten frühen Sterberisiko verknüpft ist, im Bereich des sogenannten Übergewichts liegt. Ist Über das neue Normal?

Obwohl ich das alles weiß, kann ich die nervigen Stimmen in meinem Kopf trotzdem nicht ausknipsen: Ja genau, diese kleinen Biester, die mir immer noch genüsslich einflüstern, dass ich hässlich, monströs, einfach nicht liebenswert sei. Wer wirft schon so leicht die gelernten Unsicherheiten ab, die einem von klein auf mit einer riesigen Suppenkelle eingeflößt werden?

Ich bin noch immer überrascht, wenn die Käsestulle in meiner Hand mal nicht kommentiert wird, wenn keiner schräg guckt oder mir dazu rät, endlich Sport zu machen. Ratschläge heißen ja nicht umsonst so: ein bisschen Rat, ganz viele Schläge. Ich sehne mich nach einer Welt, in der ein dicker Körper einfach existieren darf. So ganz ohne Spott und Diskriminierung, versteht sich. Flugzeugsitze müssen übrigens nicht so klein sein. Und Klamotten nicht bei Größe 44 aufhören.

Wenn die kleinen, nervigen Biester in meinem Kopf mich wieder plagen oder eine Flachpfeife einen gehässigen Tweet in meine Richtung ablässt und mich fragt, ob ich bald platze, sage ich: Kann schon sein. Ich platze bald vor Wut.

„FA(T)SHIONISTA. Rund und glücklich durchs Leben“ heißt das Buch, das Magda bei Ullstein veröffentlicht hat.