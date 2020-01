Was kann ich tun? Wenn Angehörige an Depressionen leiden

Der Januar ist für viele der Höllen-Monat. In keinem anderen Monat lassen sich so viele Menschen wegen Depressionen Krankschreiben. Betroffen sind aber nicht nur die Erkrankten selbst, sondern auch die Angehörigen. Wie man am besten mit der Krankheit und den Erkrankten umgeht, verrät Psychologin Anna Schmied.