Was Männer denken, wenn Frauen "gleich" sagen...

Bin gleich fertig, sagst du. Schon zum dritten Mal. Dein gleich bedeutet nachher, irgendwann, nie. Ich bin schon lange fertig, fix und fertig. Außerdem genervt. Ist nämlich immer dasselbe mit dir. Du lässt mich nicht warten. Du vergisst mich! Und alles andere um dich herum.

Warten und die Zeit totschlagen

Wir kommen zu spät, brülle ich nach oben, wieder mal zu spät, und halte dabei betend meine Hände vor die Stirn. Aber Gott hört mich nicht. Der Föhn röhrt! Wenn du dir jetzt erst die Haare trocknest, dann warst du weder in der Garderobe noch in der Maske. Wir waren schon zu spät in Kinofilmen, bei Konzerten und Geburtstagsfeiern. Wir haben Vorspeisen verpasst, Ansprachen und Freigetränke. Busse, Bahnen, Taxis, beinahe sogar einen Flug. Und eine Wahl. Ich bereite mich jetzt schon auf den nächsten Blutmond vor. Bis dahin laufe ich kreisend Furchen ins Parkett. Du bist voll bei der Sache, aber für mich ist die Sache das Warten. Ich kann nichts anderes machen als Zeit totschlagen mit einem dicken Knüppel, den ich mir am liebsten selbst über den Scheitel ziehen würde. Aber ohnmächtig bin ich ja nun schon, nur eben bei vollem Bewusstsein.

Ein Jahr unseres Lebens warten wir auf Frauen

Bewusstsein. Auch so ein Wort, mit dem du nichts anfangen kannst. Jedenfalls in Bezug auf Zeit. Aber die ist ja bekanntlich relativ. Wie oft Einstein wohl vor verschlossenen Badezimmertüren gestanden hat? Oder Umkleidekabinen? Seine besten Ideen hatte er ganz sicher nicht in der Sitzecke eines Kaufhauses neben anderen Kerlen – in sich zusammengesackt, mit leeren Augen, dem Kinn auf der Brust und vor dem Bauch verschränkten Armen. Allein dort siechen Männer 22 Wochen ihres Lebens dahin, haben Forscher herausgefunden. Insgesamt warten wir ein Jahr unseres Lebens auf Frauen, ein komplettes Jahr! Dagegen sitzen wir nur halb so lange auf dem Klo. Vermutlich weil das Bad ständig besetzt ist. Komm jetzt, brülle ich. Komm!

Höre klackernde Kleiderbügel. Wenn du mich gleich fragst, welche Bluse ich besser finde, hole ich meine Jogginghose aus der dreckigen Wäsche und spiele Playstation, bis ich organisch mit der Couch verwachse. Bestimmt ist sie bald fertig, bestimmt, sagt links der Engel auf meiner Schulter. Rechts erwidert der Teufel, dass der Glauben daran vergebens sei wie der Versuch, einen 100-Meter-Lauf mit einer Sanduhr zu stoppen. Nun ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es. Die Frage ist nur, wann.

BJÖRN KRAUSE trägt den Vollbart als stillen Protest für die geraubten Stunden seines Lebens. Sagt er jetzt ...