Jammern, weil der Super-Sommer vorbei ist? Quatsch, jetzt kommt doch die beste Jahreszeit! Warum? Sagen wir euch sofort. von Theresa König

1. Auf der Couch abhängen und stundenlang mit einer Tasse Kakao oder Tee Fernsehen gucken ohne schlechtes Gewissen, weil die Sonne scheint oder Ängste, weil man den letzten schönen Tag im Freibad verpassen könnte – das geht jetzt ganz wunderbar, weil es draußen meistens eher trübe ist und drinnen viel, viel schöner.

2. Endlich können wir wieder in Pfützen springen, ohne dass uns jemand bescheuert dafür anguckt. Naja, zumindest fast keiner. Und wenn ist es eigentlich auch egal...

3. Dominosteine, Printen, Nikoläuse: Beachbody? Der war uns zwar schon im Sommer völlig egal, aber jetzt gibt es die richtige passende weihnachtliche Kraftnahrung. Juhuu! Wir werfen uns quasi in die Herausforderung noch mehr davon als vergangenes Jahr zu vertilgen.

4. Drachen steigen lassen geht einfach nur mit richtig ordentlich Wind. Und wann ist der noch mal am besten? Genau: IM HERBST.

5. Es ist schön bunt. Von wegen grau. Da wo Bäume stehen zumindest, weil die sich so toll verfärben. Hebt die Laune sofort, muss man nur rausgehen und gucken. Und wem das nicht reicht: Kastanien sammeln macht Spaß – auch wenn man älter als vier ist. Echt jetzt.

6. Pumpkin Spice Latte – Klar kann man die auch im Sommer trinken, aber mal ehrlich: Alles was mit Kürbis zu tun hat, schmeckt doch viel besser, wenn es draußen schon ein wenig ungemütlicher wird. Ist übrigens super schnell selbst gemacht: Milch aufschäumen, Espresso in ein Glas geben und mit einer Prise Pumpkin Spice (z.B. von Just Spices) würzen, Milchschaum dazu und mit dem Gewürz nochmal ordentlich toppen. Hmmm...

© Just Spices

7. In die Sauna zu gehen ist einfach echt sinnvoller und angenehmer, wenn die Außentemperaturen weit unter 15 Grad liegen. Dasselbe gilt für Dampfbad, Therme und heiße Badewannen. Wir freuen uns aufs geplante Schwitzen!

8. Wir können jetzt ganz entspannt den nächsten Urlaub buchen. Oder einfach morgen direkt loslegen. Taj Mahal, die Pyramiden oder die Golden Gate Bridge: Jetzt ist die beste Zeit dafür, sich gemütlich auf dem Sofa ein richtig cooles Ziel auszusuchen, das man schon lange mal gesehen haben wollte. Wer nämlich immer noch nicht überzeugt davon ist, dass der Herbst die allerbeste Jahreszeit ist – zum Verreisen ist er auf jeden Fall total super.

9. Richtig miese Herbst-Laune? Dann hilft auf jeden Fall Laub treten. Erstens kann man hier so richtig schön miese Laune abbauen und zweitens wirkt das Geraschel sehr beruhigend. Ist allerdings nichts für Menschen, die aggressiv auf die Farbe Orange reagieren.

10. Endlich können wir uns wieder in all unsere kuscheligen Hoodies und Wollpullis kuscheln, die im Sommer den Schrank gehütet haben. Ach sind die weich und warm und anschmiegsam...