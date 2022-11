Freixenet beschert weiße Weihnachten und verlost ein Festtagspaket mit 6 Flaschen des stylishen Freixenet Carta Blanca und einer hochwertigen Tischleuchte von NUINDIE im Wert von 170 Euro.

Mit den richtigen Accessoires wird Freixenet Carta Blanca zum stylishen Mitbringsel für Genießer © marina.bastelt

Schon Bing Crosby träumte von einer weißen Weihnacht. Zwar ist Schnee an den Festtagen bei uns eher die Ausnahme, doch mit den richtigen Accessoires und einem Händchen für Styling können Fans der weißen Pracht den Winterwunder-Look in ihrem Zuhause ganz einfach selbst kreieren. Immer mit dabei und das Must-Have der Saison? Freixenet Carta Blanca! Vollständig in Weiß gehüllt mit edlen Akzenten in Gold komplettiert die prickelnde White Edition jeden Winterlook, sei es als stylishes Mitbringsel für Genießer, als prickelnder Aperitif auf der festlich geschmückten Tafel oder als stilvolles Must-Have für das Weihnachts-Outfit. Auch geschmacklich überzeugt der fein-fruchtige Schaumwein aus Spanien mit winterlicher Eleganz. Wie könnte man schöner auf die Festtage anstoßen? ;-)

Vollständig in Weiß gehüllt mit edlen Akzenten in Gold komplettiert die prickelnde White Edition jeden Winterlook © Sonjas Picturebook

Pünktlich zur Weihnachtszeit verlost Freixenet ein All-White-Festtagspaket im Wert von 170 Euro, bestehend aus 6 Flaschen des stylishen Freixenet Carta Blanca und einer schneeweißen Tischleuchte von NUINDIE.

© Freixenet

Teilnahmeschluss ist der 01.12.2022.

Gewinn: 1x All-White-Festtagspaket im Wert von 170€

Anbieter: Henkell Freixenet

Gewinnversand nur innerhalb Deutschlands möglich.

